Escracharon a Duhalde en la presentación de un libro sobre su gestión como gobernador: por qué se cantó la la marcha peronista

El exgobernador bonaerense y expresidente provisional Eduardo Duhalde se encontraba este miércoles en la Universidad Nacional de Lanús (UNLA) para la presentación del libro “La gobernación de Eduardo Duhalde 1991-1999”, escrito por el investigador y docente Aritz Recalde, cuando sufrió un escrache de un grupo de manifestantes que lo acusaron de ser el responsable de la Masacre de Puente Pueyrredón y le advirtieron: “A Darío y Maxi los vamos a vengar con la lucha popular”.

Según detalló DataConurbano, jóvenes pertenecientes a movimientos de izquierda y organizaciones estudiantiles increparon al referente peronista mientras mostraban carteles con los rostros de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, los jóvenes asesinados el 26 de junio de 2002.

Como respuesta, otras personas presentes en la sala empezaron a cantar la marcha peronista a los gritos para tapar el escrache, generando una situación caótica que obligó a interrumpir la presentación del libro. En ese contexto, Duhalde se limitó a sonreír con ironía frente a lo que ocurría, pero manteniéndose en completo silencio.

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Por su parte, el Centro de Estudiantes de Salud Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús (CESACO) publicó un extenso texto en su cuenta de Instagram criticando la visita del exgobernador, donde señalan en un párrafo: "¡Darío Santillán y Maximiliano presentes! ¡Juicio y castigo a los responsables de la Masacre de Avellaneda! ¡Basta de impunidad!”.

Propaganda de la presentación del libro de Aritz Recalde

El libro sobre la gobernación de Eduardo Duhalde en Buenos Aires

“La gobernación de Eduardo Duhalde 1991-1999” es un producto de Ediciones de la UNLa que propone recorrer la gestión del referente peronista en un momento de grandes cambios tanto a nivel nacional como internacional.

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El autor del libro, Aritz Recalde, actualmente director del Departamento de Humanidades y Artes de la universidad, sumó en el texto diferentes reflexiones del exgobernador.

Carlos Menem y Eduardo Duhalde

Por ejemplo, en uno de los fragmentos que se conoció de la obra, Duhalde afirma: “La economía de mercado no puede resolver las demandas sociales y humanas y la acción de la comunidad y de la organización política tienen que intervenir para moldear el modelo de democracia y de sociedad a la cual se aspira”.