Eduardo Duhalde presenta en la UNLa un libro sobre su gestión en la Provincia de Buenos Aires

La Universidad Nacional de Lanús (UNLa) será escenario este miércoles de una actividad que combina revisión histórica, discusión política y memoria institucional. El exgobernador bonaerense y expresidente provisional Eduardo Duhalde participará de la presentación del libro La gobernación de Eduardo Duhalde 1991-1999. El proyecto político que transformó la Provincia de Buenos Aires, escrito por el investigador y docente Aritz Recalde.

El encuentro se realizará a las 18 en el Cine Universitario Tita Merello, dentro del campus académico de la universidad, ubicado en 29 de Septiembre 3901, Remedios de Escalada, con entrada libre y gratuita.

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Más allá de la dimensión académica, la actividad adquiere relevancia en medio de las discusiones sobre el presente y el futuro del peronismo bonaerense, donde distintos sectores observan con atención la renovada presencia pública del exmandatario.

Qué analiza el libro sobre la gobernación de Eduardo Duhalde en Buenos Aires

La publicación, editada por Ediciones de la UNLa, propone una reconstrucción política e histórica de la gestión de Eduardo Duhalde al frente de la Provincia de Buenos Aires entre 1991 y 1999, un período atravesado por profundas transformaciones económicas, sociales y políticas en la Argentina.

El autor, Aritz Recalde, actual director del Departamento de Humanidades y Artes de la universidad, aborda distintos ejes vinculados a la experiencia de gobierno duhaldista, entre ellos las políticas sociales, el papel del Estado provincial, la organización territorial del peronismo bonaerense y las tensiones con el modelo neoliberal de los años noventa.

Entre los temas desarrollados aparecen iniciativas emblemáticas como el Plan Vida, los debates sobre producción, empleo, justicia social e integración regional.

El libro también incorpora reflexiones sobre la relación entre economía, democracia y acción política. En uno de los fragmentos citados en la obra, Duhalde sostiene: “La economía de mercado no puede resolver las demandas sociales y humanas y la acción de la comunidad y de la organización política tienen que intervenir para moldear el modelo de democracia y de sociedad a la cual se aspira”.

Además de Duhalde y Recalde, participarán del encuentro el rector de la UNLa, Daniel Bozzani, mientras que la moderación estará a cargo de Mauro Guevara. Uno de los núcleos centrales del trabajo se enfoca en la construcción política de la gestión bonaerense durante la década del noventa.

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La investigación recupera aspectos vinculados al vínculo de Duhalde con el movimiento obrero, la articulación territorial del peronismo y la búsqueda de mecanismos de concertación social y política en contextos de crisis.

En ese marco, el texto revisa también la experiencia de la Mesa de Diálogo Argentino, impulsada en 2002 tras el colapso político, institucional y económico posterior a la crisis de 2001. Ese espacio reunió a representantes de distintos sectores —políticos, sindicales, empresariales y religiosos— con el objetivo de buscar consensos frente a la emergencia nacional.

El libro propone, además, una lectura sobre las políticas de base comunitaria desarrolladas durante aquellos años y reabre el debate sobre el alcance del Estado en el diseño del desarrollo económico y social.

La reaparición de Duhalde y las señales del rearmado del PJ

La presentación en la UNLa se produce luego de una serie de movimientos dentro del universo del Partido Justicialista bonaerense, donde dirigentes históricos comenzaron a volver a mostrarse en espacios de discusión política.

En las últimas semanas se registraron encuentros impulsados por el intendente de La Plata, Julio Alak, en los que participaron exintendentes, sindicalistas y antiguos cuadros vinculados al armado duhaldista.

Uno de esos encuentros tuvo lugar en Villa Elisa, en el camping del Sindicato de Pasteleros, donde se reunieron más de 90 dirigentes. Entre los asistentes estuvieron Baldomero “Cacho” Álvarez de Olivera, Raúl Othacehé, Julio Pereyra, Jesús Cariglino, Jorge Remes Lenicov, Jorge Sarghini y Alfredo Atanasof, entre otros.

En distintos sectores del peronismo, la figura de Duhalde comenzó a ser interpretada como un posible punto de articulación entre espacios dispersos del movimiento.

Dentro de esas conversaciones aparece una discusión recurrente: la necesidad de ampliar la base política del PJ, reincorporar dirigentes alejados y habilitar mecanismos de competencia interna.

“El dedo ya nos hizo mucho mal”, resumió uno de los participantes de esos encuentros, en referencia al debate sobre el liderazgo y los procesos de selección dentro del espacio.

Aunque Duhalde no encabeza formalmente ninguna corriente interna, varios dirigentes vinculados a estas reuniones expresaron simpatía hacia el gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien observan como una figura con potencial de proyección hacia 2027.

En ese contexto, la actividad en la universidad aparece atravesada por una dimensión que excede la mera presentación editorial. La discusión sobre la experiencia de gobierno en la Provincia de Buenos Aires, el rol del conurbano, las herramientas de gestión frente a la crisis económica y la reconstrucción del tejido político forman parte del trasfondo que rodea el encuentro.

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En redes sociales, el propio Eduardo Duhalde difundió una reflexión sobre el sentido de la publicación: “La historia de la Provincia de Buenos Aires merece ser contada con rigor y honestidad. Me honra haber podido prologar esta obra, que analiza con profundidad lo que construimos durante ocho años de gestión en la Provincia”.

Y agregó: “Los invito a todos a acompañarnos. Es una oportunidad para debatir sobre lo que hicimos, sobre lo que aprendimos y sobre lo que la Provincia necesita hoy”.

Durante la presentación habrá ejemplares impresos disponibles para la venta. Además, la obra podrá obtenerse en formato PDF gratuito a través del sitio oficial de la Universidad Nacional de Lanús.

LT