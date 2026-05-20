La Libertad Avanza intentará constituir una sesión propia en Diputados este miércoles desde las 10 para avanzar con la Ley Hojarasca, la reforma al régimen de Zonas Frías y una batería de tratados internacionales. A las 11, si la sesión oficialista no prospera o cierra rápido, la oposición tiene su propia convocatoria para ir por la interpelación a Manuel Adorni, la citación a Sandra Pettovello y Luis Caputo por el financiamiento universitario, y una agenda social que incluye licencias parentales, PAMI y Remediar. Antes de todo eso, a las 8:30 hay una reunión de labor parlamentaria donde pueden definirse los últimos detalles.

El oficialismo llega al miércoles con el quorum no garantizado y con las negociaciones por Zonas Frías todavía abiertas. El Gobierno no alcanzaba los 129 votos necesarios y salió a buscar apoyos entre gobernadores con una oferta concreta: compensaciones por "zona cálida" —exenciones impositivas sobre la tarifa eléctrica— para Salta, Jujuy, Misiones, Tucumán, Catamarca y Santa Fe. La medida se implementaría por fuera del proyecto de ley, a través de resoluciones del Poder Ejecutivo, según informó La Nación.

La gran excluida de las compensaciones es Córdoba. El gobernador Martín Llaryora publicó ayer en X su rechazo explícito y pidió a sus diputados votar en contra: el cambio "pone en riesgo a unos 688 mil hogares y a más de 2,2 millones de vecinos", escribió, y advirtió que las tarifas de gas podrían subir entre 42% y 100% durante el invierno. El gobernador salteño Gustavo Sáenz también había cuestionado el proyecto. Los diputados vinculados a Maximiliano Pullaro en Santa Fe no habían definido postura al cierre de esta edición.

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El Gobierno envió el proyecto de Zonas Frías y tensa su relación con los gobernadores aliados

Qué dice el proyecto de Zonas Frías y por qué incomoda a los aliados

El proyecto de modificación reemplaza el subsidio automático del 30% en la "zona ampliada" —incorporada en 2021 por iniciativa de Máximo Kirchner— por un esquema focalizado según nivel de ingresos. Cerca de 3,5 millones de hogares dejarían de acceder al beneficio automáticamente. El distrito más golpeado sería la provincia de Buenos Aires: según la diputada de UxP Jimena López, 1,3 millones de bonaerenses perderían el subsidio. Además, incluso en las zonas de "efectiva severidad climática" —Patagonia, Malargüe y la Puna— el beneficio se reduciría porque se calcularía únicamente sobre el precio del gas en origen, dejando afuera los costos de transporte y distribución. Eso explica parte del malestar entre los legisladores patagónicos, que de otro modo apoyarían al Gobierno.

El timing político es llamativo. Alfredo Cornejo y Marcelo Orrego —gobernadores hoy aliados del oficialismo— habían votado a favor de la ampliación de Zonas Frías en 2021 cuando eran diputados. Luis Petri también. Ahora apoyan la marcha atrás. Ese dato no pasó desapercibido en la oposición.

La estrategia libertaria para blindar a Adorni

Si la sesión de las 10 se constituye y los diputados permanecen en el recinto, la de las 11 no puede abrirse. Para que eso funcione, el oficialismo necesita que sus aliados no solo bajen sino que se queden. Tiene herramientas para estirar los tiempos —pedidos de cuarto intermedio, debates extensos— pero también tiene un proyecto que incomoda a varios de sus propios aliados. Si el quorum no se constituye o se rompe antes de que se vote Zonas Frías, la sesión opositora tiene su oportunidad.

Con UxP adentro del pedido —Germán Martínez firmó el nuevo temario junto a Cecilia Moreau y Vanesa Siley— la oposición llega mejor parada que en el intento caído del 14 de mayo. El temario también se amplió con la citación a Pettovello y Caputo por el financiamiento universitario, proyectos de licencias parentales, PAMI y Remediar. Cada uno de esos puntos hace más costoso el ausentismo para los bloques que no quieren quedar pegados al blindaje de Adorni.

Diputados: habrá sesión el próximo miércoles, pero LLA intentará bloquear la interpelación a Adorni

Un oficialismo que llega golpeado

El escándalo patrimonial de Adorni lleva más de dos meses dominando la agenda. La interna explotó el fin de semana cuando Santiago Caputo expuso públicamente el vínculo entre la cuenta anónima @PeriodistaRufus y el entorno de Martín Menem, quien el lunes intentó apagarlo con un mensaje al bloque que no convenció a todos. Milei tuvo que salir a forzar un reencuentro entre Menem y Caputo. Es el mismo Menem quien preside la Cámara hoy y tiene que garantizar que la sesión oficialista funcione como escudo para Adorni.

Desde que arrancó el período ordinario en marzo, la Cámara Baja solo sesionó para sancionar la Ley de Glaciares y para recibir el informe de gestión de Adorni. Hoy es la primera vez que el oficialismo convoca una sesión propia con proyectos de su agenda. Necesita que salga. No solo por las leyes en juego, sino porque un quorum que no cierra sería la señal política más costosa de todas y además dejaría expuesto a su jefe de Gabinete.

JD/ML