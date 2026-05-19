El hermano de Manuel Adorni corrigió su declaración jurada y declaró una herencia de $21 millones

Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni, rectificó su declaración jurada en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El legislador bonaerense informó ante la Oficina Anticorrupción que posee $21 millones en efectivo correspondientes a una herencia que no había sido declarada previamente.

La causa está a cargo del fiscal Guillermo Marijuán y del juez Daniel Rafecas, quienes avanzan con distintas medidas para determinar la evolución patrimonial del exfuncionario del Ministerio de Defensa. Además de la herencia, la Justicia también analiza inconsistencias en la valuación de una propiedad en City Bell y en un crédito hipotecario con el Banco Provincia, mientras continúan los pedidos de informes bancarios y fiscales.

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LB