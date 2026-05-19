Victoria Villarruel apuntó contra Adorni: “Estamos esperando todos la declaración jurada”

La vicepresidenta, Victoria Villarruel, realizó una visita relámpago este martes a la ciudad de Rosario por el quinto aniversario del fallecimiento de su padre. A la salida, habló con la prensa y deslizó una contundente frase contra el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quien el Gobierno continúa blindando en medio de sus escándalos.

“Estamos esperando todos la declaración jurada de Adorni”, sentenció la presidenta del Senado de la Nación, quien guarda una tensa relación con la cúpula del gobierno libertario, al ser consultada por la situación del funcionario. Además, ante la consulta sobre si Adorni debería renunciar, eligió no responder y se retiró con una sonrisa.

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