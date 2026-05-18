"No es descartable que se junten Macri, Bullrich y Villarruel", afirma un consultor

En un escenario político dividido en tres tercios donde un sector clave del electorado demanda mejoras económicas urgentes a la gestión de Javier Milei, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190), el analista Aníbal Urios examina las dinámicas de poder y las expectativas de los votantes. Ante la falta de resultados tangibles en el desarrollo y el salario, evalúa las posibles reconfiguraciones de los sectores aliados y opositores de cara a los próximos desafíos electorales, sosteniendo que "no es descartable que se junten Macri, Bullrich y Villarruel".

El analista político, consultor y director de la consultora DC Consultores, Aníbal Urios, cuenta con una firma dedicada al estudio de la opinión pública, el comportamiento del electorado y las tendencias políticas en Argentina.

Usted escribía a principio de mes un mapa de tres tercios. Un núcleo duro de 30 o 35% que respalda el rumbo del Gobierno, otro 30% de votantes pendulares con dudas crecientes sobre el futuro económico y el otro 30%, el voto peronista. ¿Los sucesos de las últimas semanas modifican en algo esta división de tercios? Y, en ese sentido, Mauricio Macri, que viene levantando su perfil, ¿representaría uno de esos tercios?

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Nosotros venimos viendo durante parte del año pasado y un poco de este año —hacemos mediciones todos los meses— que hay algo que la sociedad ya nos planteó: el rumbo de una Argentina distinta, con conceptos claros, modernización del Estado, cuentas claras y equilibrio fiscal.

Lo que estamos viendo es que empieza a aparecer, desde fines del año pasado, la representación de un tercio que no quiere volver al pasado, que no le gustan las recetas de los gobiernos anteriores, pero que tiene dudas sobre algunos aspectos del Gobierno que encarna Javier Milei.

No es que ese sector se vaya a correr, pero si aparece una opción superadora con estas características y ese rumbo determinado, puede prestar atención. Quizás no sé si votarlo, pero sí estar expectante, como un plan B, por si de acá a las elecciones no empiezan a aparecer las soluciones a los problemas que esperan. Por ejemplo, el desarrollo, el salario y cuestiones más micro que el Gobierno ha empezado a esbozar, pero que todavía no se ven reflejadas en la realidad.

¿Y Macri podría representar ese 30% que no quiere volver a los gobiernos anteriores y al mismo tiempo quiere mantener el rumbo? ¿O dentro de los que no quieren volver a los gobiernos anteriores también está Macri?

Un poco y un poco.

Si bien representa estas ideas de futuro, todavía tiene el peso de haber tenido la oportunidad no hace mucho tiempo. Si lo vemos como una persona que puede formar parte y representar ese porcentual. Por eso jugamos con varias encuestas para ver quién es la figura transversal que pueda capturar y generar ese vínculo entre lo que hay y lo que falta.

En una de las preguntas planteamos: “¿Qué modelo te interesa?”. Hay un modelo mixto liberal y conservador que tiene que ver con esto: la equidad en el desarrollo y el equilibrio, porque la Argentina tiene capacidad de crecimiento.

Vamos a seguir haciendo preguntas sobre Mauricio Macri, Patricia Bullrich o Victoria Villarruel, que entendemos que son quienes mejor encajan en ese perfil de búsqueda, por lo menos hoy, entre los que están más en la palestra. Quizás también habrá que analizar algún gobernador del Interior que tiene muy buena performance en su provincia.

Entonces, Patricia Bullrich, en particular, ¿estaría en condiciones de representar ese tercio que no quiere ni kirchnerismo ni mileísmo? No sé si ponerlo en esos términos.

Claro, sería como un mileísmo... una versión mejorada.

La gente está esperando que el Gobierno vuelva al esquema post octubre, de hablar de reformas y de cambio.

Creo que ahora, con el tema de Adorni y algunos ruidos, perdió la agenda. Si recupera esa expectativa y vuelve al sentido de la expectativa, y eso empieza a verse en la realidad, ese caudal lógicamente se va a torcer y no va a visualizar otra opción.

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Si las cosas siguen paralizadas en cuanto a las expectativas de lo que viene y empiezan a emerger otras figuras —Bullrich, lo hemos visto, está haciendo una demostración de que puede ser la que viene—. También el peronismo está hablando de estas recetas que están dando resultados, pero que habría que mejorar otras cosas. Eso lo estamos viendo. Todos han empezado a hablar un poco de esto. Están entendiendo que hay un porcentual de la población que todavía no tiene el casillero de la confianza lleno.

¿Habría dos escenarios posibles para 2027? Uno: si al Gobierno le sigue yendo mal, para decirlo de alguna manera, como le está yendo ahora, y no logra producir el crecimiento económico, el derrame y eliminar esas tensiones innecesarias que genera su prosa. Y otro es que el Gobierno logra moderar su efusividad y, al mismo tiempo, la economía da resultados. En uno y otro caso, ¿un escenario es de tercios y el otro es de dos, con polarización? O sea, ¿si al Gobierno le va bien, finalmente lo que va a haber es polarización. si al Gobierno le va bien, finalmente lo que va a haber es polarización, y si no le va tan bien o le va mal, lo que va a haber son tercios?​

Sí. Si el Gobierno vuelve al eje central, al 2023, al protagonismo que tuvo parte del año pasado, estamos hablando de una polarización. Nosotros hoy lo preguntamos tomando la figura que tiene el peronismo. Axel Kicillof no puede ganarle a Javier Milei en un escenario positivo y el 60% te dice que no.

Ahora, si las cosas no fluyen y no se encaminan, y no está ese derrame que está esperando la sociedad, estamos hablando de tercios, porque tampoco el peronismo logra conquistar ese voto pendular que nosotros llamamos, que fluctúa y abre la puerta a una versión mejorada, más moderada, si se quiere, y con énfasis en el desarrollo, con figuras que ya hoy están establecidas: Mauricio Macri y Victoria Villarruel.

Estos tres nombres que usted menciona, ¿podrían juntarse?

Todo es posible en la política argentina. Nosotros, cuando hicimos esta encuesta en 2023, las dos personas que podían resolver los dos principales problemas terminaron juntas. Bullrich era la seguridad y Milei la inflación, y lograron sacar un porcentual muy importante de votos.

Habrá que ver los riesgos personales y la estrategia de ideas que tengan, porque hay que tener en cuenta que a la sociedad ya no le gustan tanto los ejercicios electoralistas. Me parece que tiene que primar una idea de continuidad mejorando, más que “vamos a ganar una elección”. Pero todo es probable y todo es posible.

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En la próxima encuesta de mayo vamos a jugar con posibles fórmulas para ver qué le interesa a la gente, qué dupla le interesa ver en 2027.

¿Y cuáles serían esas que van a consultar?

Se van a enojar algunos, pero por ejemplo podría ser Victoria Villarruel-Rogelio Frigerio, Mauricio Macri-Rolando Figueroa. Siempre buscando un gobernador y una figura. También podemos preguntar otras alternativas, lógicamente.

Vamos a hacer varios ejemplos y buscar, como hacemos siempre, los perfiles por sobre las estructuras.

MV/fl