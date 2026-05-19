El presidente Javier Milei se presenta este martes en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) en una disertación que tiene como objetivo defender su gestión política y económica en el medio de diferentes polémicas que golpean a la administración libertaria.
Noticia en desarrollo...
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite