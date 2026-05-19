martes 19 de mayo de 2026
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Javier Milei en el MALBA: "Vamos a seguir apretando la política monetaria hasta derrotar la inflación"

El presidente libertario defiende su gestión política y económica este martes desde el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA).

El presidente Javier Milei se presenta este martes en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) en una disertación que tiene como objetivo defender su gestión política y económica en el medio de diferentes polémicas que golpean a la administración libertaria.

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