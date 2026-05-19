La encuesta de Giacobbe muestra mala imagen de Javier Milei

Una nueva encuesta de la consultora Giacobbe & Asociados reflejó un deterioro en la imagen del presidente Javier Milei y encendió señales de alerta en el oficialismo, en un contexto marcado por la persistencia de la inflación, la caída del consumo y el impacto social del ajuste económico.

El relevamiento, realizado durante mayo en distintos puntos del país, mostró un crecimiento de las opiniones negativas sobre la gestión nacional y una pérdida de apoyo en sectores que habían acompañado al mandatario desde el inicio de su gobierno. Según el informe, una parte importante de los encuestados manifestó preocupación por la situación económica personal y cuestionó la falta de recuperación del poder adquisitivo.

Entre los principales datos del estudio aparece una suba de la imagen negativa del Presidente y una caída en los niveles de optimismo respecto del futuro económico. También se registró un aumento de la percepción de incertidumbre sobre el rumbo del país, especialmente entre trabajadores informales, jubilados y sectores medios.

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La encuesta indicó además que las principales preocupaciones de la población siguen siendo la inflación, el desempleo y la inseguridad. Aunque el Gobierno destaca la desaceleración de los índices inflacionarios y el superávit fiscal, parte de la sociedad considera que las mejoras macroeconómicas todavía no se traducen en alivio cotidiano.

En paralelo, el trabajo de Giacobbe expuso que la polarización política continúa siendo elevada. Mientras un núcleo duro mantiene su respaldo a Milei y valora las políticas de ajuste y reducción del gasto público, otro sector expresó decepción por la falta de resultados inmediatos en materia social y salarial.

El escenario se vuelve especialmente relevante de cara a las próximas discusiones legislativas y al clima político que comienza a perfilarse rumbo a las elecciones de medio término. En ese marco, el oficialismo enfrenta el desafío de sostener el apoyo social mientras intenta consolidar su programa económico.

Desde la Casa Rosada relativizaron los resultados y sostienen que las mediciones varían según la consultora y el momento económico. Sin embargo, distintos analistas coinciden en que el humor social se volvió más sensible en los últimos meses y que la evolución del consumo y de los ingresos será clave para la estabilidad política del Gobierno.