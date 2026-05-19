Encuentran una ilíada de Homero enterrado con una momia, con 2000 años de antigüedad.

Un hallazgo arqueológico sorprendió a la comunidad científica internacional: investigadores encontraron fragmentos de una antigua copia de la Ilíada, la célebre obra atribuida a Homero, enterrados junto a una momia que tendría cerca de dos mil años de antigüedad.

El descubrimiento se produjo durante trabajos de excavación realizados en una antigua necrópolis, donde especialistas analizaban restos humanos y objetos funerarios pertenecientes a la época grecorromana. Según indicaron los arqueólogos, el manuscrito estaba cuidadosamente preservado entre los elementos colocados junto al cuerpo momificado.

Los expertos señalaron que los fragmentos hallados contienen pasajes de la Ilíada, considerada una de las obras fundamentales de la literatura occidental. El texto épico narra episodios vinculados a la guerra de Troya y, a lo largo de los siglos, se convirtió en una referencia central de la cultura clásica.

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El estado de conservación del material llamó especialmente la atención de los investigadores. Aunque parte del papiro presenta deterioro por el paso del tiempo, los análisis preliminares permitieron identificar claramente varios versos atribuidos a la obra de Homero.

Los arqueólogos creen que el manuscrito habría sido colocado en la tumba como un objeto de valor cultural o espiritual. En el mundo antiguo, era frecuente que ciertas personas fueran enterradas con textos, amuletos y pertenencias consideradas importantes para la vida después de la muerte.

El descubrimiento también aporta nueva información sobre la difusión de la literatura griega en distintas regiones del Mediterráneo durante la antigüedad. Los especialistas remarcan que encontrar textos clásicos en contextos funerarios permite comprender mejor cómo circulaban las obras literarias y qué importancia tenían para las sociedades de aquella época.

Ahora, los fragmentos serán sometidos a estudios de conservación y digitalización para intentar recuperar la mayor cantidad posible de contenido. Además, los investigadores buscarán determinar la fecha exacta del manuscrito y reconstruir cómo llegó hasta ese lugar de entierro.

El hallazgo despertó interés en universidades y museos de todo el mundo, ya que se trata de una pieza considerada excepcional tanto por su valor histórico como literario. Para muchos expertos, este tipo de descubrimientos ayuda a reconstruir el vínculo entre las civilizaciones antiguas y algunas de las obras más influyentes de la humanidad.