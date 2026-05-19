Los ahorristas compran dólares pero quedan en los bancos

Según datos del informe de política Monetaria del Banco Central, los ahorristas aceleraron la compra de dólares en abril en un monto de 1.500 millones el saldo más alto desde octubre.

El movimiento expuso un cambio de clima en el mercado minorista. La baja de tasas, que pasaron del 35% al 22,5%, y una inflación acumulada de 11,6% en el primer cuatrimestre redujeron el atractivo de permanecer en pesos.

Antes de las elecciones, los ahorristas compraban en promedio USD 2.500 millones mensuales. Después de las elecciones, ese promedio cayó a USD 900 millones, una baja del 63%, según la medición del BCRA.

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En abril, el salto hasta USD 1.500 millones cortó esa calma relativa, aunque quedó todavía lejos de los picos preelectorales. En el informe, la autoridad monetaria sostuvo que una parte del ahorro en moneda extranjera permaneció dentro del sistema financiero local .

Por otro lado la entidad agrega que de esos 1500 millones solo 400 millones salieron del sistema financiero o fueron enviados a cuentas bancarias en el exterior

El otro frente de demanda llegó desde las compañías. Las empresas extranjeras ya giraron algo más de USD 1.500 millones en dividendos durante los primeros cuatro meses de 2026, a partir de la flexibilización que permite remitir utilidades según balances de 2025 presentados y aprobados.

Los sectores con mayor peso en esos pagos fueron petróleo y gas, por un lado, y minería, por el otro.