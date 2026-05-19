Crisis en la pesca: ¿qué pasa en el sector?

El sector pesquero argentino atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años. Empresarios, trabajadores y cámaras vinculadas a la actividad advierten sobre una combinación de factores económicos, laborales y productivos que impactan de lleno en la rentabilidad de la industria y ponen en riesgo miles de puestos de trabajo.

La crisis afecta especialmente a los puertos de la Patagonia y de la provincia de Buenos Aires, donde la actividad depende en gran medida de las exportaciones. El aumento de los costos operativos, la caída de la competitividad y las dificultades para sostener la estructura de las empresas generaron preocupación en toda la cadena productiva.

Uno de los principales reclamos del sector está relacionado con el atraso cambiario. Desde las cámaras empresarias sostienen que el valor del dólar oficial reduce la competitividad frente a otros países exportadores y complica las ventas al exterior. A esto se suman los elevados costos de combustible, mantenimiento de buques, logística y salarios.

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Además, la baja en la demanda internacional de algunos productos pesqueros provocó una disminución en los ingresos de las compañías. La merluza, el langostino y el calamar —entre los principales recursos exportables del país— registraron fluctuaciones en los mercados externos, especialmente en Europa y Asia.

En varias ciudades portuarias comenzaron a sentirse las consecuencias. Empresas redujeron jornadas laborales, suspendieron personal o frenaron inversiones a la espera de una mejora en las condiciones económicas. Los sindicatos, por su parte, alertan sobre el impacto social que podría generar una profundización de la crisis en regiones donde la pesca es una de las principales fuentes de empleo.

Otro de los puntos que preocupa es la presión impositiva y el incremento de tarifas vinculadas a la actividad portuaria. Desde el sector sostienen que la combinación de impuestos nacionales, provinciales y municipales afecta seriamente la rentabilidad de las operaciones.

A esto se suma la incertidumbre por las políticas vinculadas a la administración de los recursos marítimos y las cuotas de captura. Especialistas remarcan la necesidad de mantener un equilibrio entre la sustentabilidad ambiental y la continuidad económica de la actividad.

Pese al escenario adverso, referentes de la industria aseguran que el sector todavía tiene potencial de crecimiento si se implementan medidas que favorezcan las exportaciones y mejoren la competitividad. Entre los pedidos aparecen reducciones impositivas, incentivos para la renovación de la flota y políticas que permitan estabilizar los costos operativos.

Mientras tanto, en los puertos argentinos crece la preocupación por el futuro inmediato de una actividad clave para las economías regionales y para el ingreso de divisas al país.