La Casa Rosada activó negociaciones para alcanzar el quórum en la sesión convocada por el oficialismo para el próximo miércoles 20 de mayo a las 10 horas en la Cámara de Diputados. La misma tiene una doble función: por un lado, avanzar en los recortes que tiene previstos el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y por el otro, obturar el llamado de la oposición (previsto para las 11) para activar una maniobra que termine con la interpelación de Manuel Adorni, Sandra Pettovello y el propio Caputo.

Según pudo saber PERFIL, la Casa Rosada evalúa, de manera conjunta con la Secretaría de Energía —que depende del ministro Caputo y está a cargo de María Tettamanti—, opciones para compensar a las provincias que verían recortados sus subsidios en medio de la temporada invernal.

Por ahora no hay detalles de las eventuales “compensaciones” que instrumentaría el Ejecutivo. En los corrillos de la Cámara de Diputados se señalaban compensaciones vía decreto; nada claro ni definido hasta el momento.

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Dentro del temario convocado por LLA y sus aliados (entre ellos el PRO), se encuentra el denominado proyecto de “zonas frías”, el cual retiraría subsidios a cerca de 3 millones de usuarios, con impacto en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe y Tucumán.

Se trata de una medida que tendría impacto en provincias aliadas, en medio de una economía que no termina de exhibir signos de recuperación o que, mejor dicho, muestra disparidad en los registros de actividad económica.



El Gobierno envió el proyecto de Zonas Frías y tensa su relación con los gobernadores aliados

Según el “poroteo” que maneja hoy la Casa Rosada, entienden que el quórum estará cerca de las 134 voluntades, un número muy parecido al que obtuvo el Gobierno cuando aprobó la reforma laboral y la readecuación de la Ley de Glaciares.

El PRO, con Cristian Ritondo a la cabeza, firmó el pedido de sesión, pero hay dudas sobre otros apoyos. Los radicales que responden a los gobernadores, como Alfredo Cornejo, también acompañarán.

En contrapartida, la senadora por Salta, Flavia Royón, expuso la preocupación de su provincia por la cuestión del gas, tanto en materia residencial como productiva.

En el oficialismo reconocen que el proyecto de “zonas frías” es el que traba, de momento, la sesión, aunque algunas voces son optimistas y creen que se “ordenará” el escenario para el debate.

La iniciativa no solo contempla recortes al esquema de subsidios (se estiman en US$ 300 millones), sino que también prorroga beneficios impositivos para las energías renovables hasta el 2045 y condona deudas de distribuidoras eléctricas con Cammesa por US$ 1.800 millones. Se trata de empresas como Edenor, Edesur, Edelap y otras. En la oposición señalan que, en contraprestación, las distribuidoras deberían al menos declinar cualquier reclamo judicial futuro contra el Estado por los atrasos tarifarios del pasado.

Pero el dispositivo de negociación de la Casa Rosada atravesó turbulencias en los últimos días. El titular de la Cámara baja, Martín Menem, sufrió duros cuestionamientos en las redes sociales por parte del asesor Santiago Caputo y de la tropa digital que responde a él. La torpeza de una community manager (CM) lo expuso de manera inédita, no solo ante el asesor, sino también ante parte del equipo económico.



Qué decían los mensajes de la cuenta anónima atribuida a Martín Menem: "Estás en caída libre, Santiago Caputo"

Más allá del ruido en redes sociales, el ministro del Interior, Diego “Colo” Santilli, fue víctima de la reciente poda que sufrieron las carteras ministeriales. A partir del reciente recorte, la cartera a cargo de gestionar la relación con las provincias sufrió una caída en sus recursos del 38,4%, incluso por encima de la meta del 20% autoimpuesta.

Además, la poda en la cartera de Santilli tiene un dato adicional: en el ítem “Relaciones con las provincias y Desarrollo Regional”, el recorte fue del 55,5% según las estimaciones de ASAP.

PV/fl