Diputados: habrá sesión el próximo miércoles, pero LLA intentará bloquear la interpelación a Adorni

El miércoles 20 de mayo habrá dos sesiones especiales en la Cámara de Diputados. El presidente del cuerpo, Martín Menem, oficializó este viernes ambas convocatorias: la del oficialismo a las 10 de la mañana y la de la oposición a las 11. La diferencia horaria no es un detalle administrativo: es la estrategia. Si La Libertad Avanza reúne quórum en su sesión y avanza con su temario, la convocatoria opositora queda automáticamente desactivada. El Gobierno no va a votar la interpelación a Manuel Adorni. Pero sí puede impedir que se vote.

La sesión del oficialismo fue pedida por Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayoraz y Giselle Castelnuovo, con el compromiso de quórum del interbloque Fuerza del Cambio —PRO, UCR y MID— más Innovación Federal y los bloques Independencia y Producción y Trabajo. El temario incluye la llamada "Ley Hojarasca" —la derogación de legislación obsoleta que impulsa Federico Sturzenegger— y la reforma al régimen de subsidios al gas conocida como Zonas Frías, que ya tiene dictamen. También suma una batería de tratados y convenios internacionales y el reconocimiento con medalla de honor al Brigadier (R) Jorge Francisco Martínez por su actuación en Malvinas.

El primer intento fallido de la oposición y el rearmado con UxP adentro

La sesión opositora del 20 es el resultado de un proceso que tuvo más tropiezos que victorias hasta ahora. La primera convocatoria, impulsada Esteban Paulón, entre otros diputados de la oposición, era para este jueves 14, y se cayó antes: cuando faltaban horas, los números eran desalentadores. El PRO había confirmado que no daría quórum. La UCR de Pamela Verasay tampoco. Los bloques que responden a gobernadores dialoguistas —los cordobeses de Llaryora, la pullarista Gisela Scaglia— tampoco bajaban. Y UxP, el bloque más numeroso de la oposición, directamente no había firmado porque "avanzaron sin dialogar con nosotros", según dijeron a PERFIL.

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Interpelación a Adorni: confirman la sesión en Diputados y el PRO adelantó que no dará quórum

Por eso cancelaron la sesión la noche del miércoles, mientras la Marcha Universitaria todavía resonaba en las plazas de todo el país. Y aprovecharon el impulso político de esa jornada para rearmar. El nuevo pedido para el 20 llegó con las firmas de Germán Martínez, jefe del bloque de UxP, más Cecilia Moreau, Vanesa Siley, y otros diputados peronistas. Desde ese bloque habían protestado por quedar afuera, y ahora firmaron y con un temario más amplio para pescar indecisos.

Al temario original —interpelación a Adorni, pedidos de informes sobre su patrimonio y solicitud de moción de censura— se sumaron puntos que UxP venía reclamando incorporar: una citación a Pettovello y Caputo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, proyectos sobre licencias parentales, la creación del Programa Remediar y mejoras en las prestaciones del PAMI. La lógica es que a esos temas sensibles que ya no tienen que ver con el jefe de Gabinete ya no es fácil no darle quórum, y el costo político es más caro.

El mecanismo de bloqueo de LLA

El mecanismo que eligió el oficialismo para neutralizar la sesión opositora es tan simple como efectivo: si la sesión de las 10 se constituye y avanza, los diputados ya están en sesión cuando llega la hora de las 11. La convocatoria opositora no puede abrirse en paralelo. Para que la sesión de las 11 se constituya, primero tiene que cerrarse la de las 10. Y eso depende de cuánto dure la agenda del oficialismo, de si hay pedidos de cuarto intermedio y de cómo se manejen los tiempos. El Gobierno tiene herramientas para estirar.

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Dicho esto, nada garantiza que la sesión del oficialismo tenga quórum propio. Si los aliados no bajan a tiempo o si algún bloque decide no participar, la estrategia se cae. Y si la sesión de las 10 no se constituye o se cierra rápido, la de las 11 tiene su propia oportunidad. El miércoles 20 será un día de conteo de bancas en tiempo real, con cada legislador como variable que puede cambiar de posición hasta último momento. Esa incertidumbre, en sí misma, ya es una victoria política para la oposición: logró que el Gobierno tenga que moverse para bloquearla, en lugar de simplemente ignorarla.

La visión de la oposición, según pudo saber PERFIL, es que lo que está en juego no es solo si Adorni va o no va al Congreso a responder. Es qué tan caro le resulta al Gobierno y a sus aliados sostener ese blindaje semana a semana, con los escándalos judiciales sumando capítulos y la imagen del oficialismo en caída.

JD/AF