Ante la visita del Presidente, profesores de la Universidad de San Andrés respaldan el financiamiento universitario

En la visita del presidente Javier Milei a la Universidad de San Andrés (UdeSA), un numeroso grupo de profesores e investigadores de esa institución privada emitió una carta pública para reafirmar su compromiso con el sistema universitario argentino y defender la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso de la Nación en medio de la fuerte disputa entre el Gobierno y las casas de estudio por el ajuste presupuestario. A través de un documento, los docentes reivindicaron el “rol indispensable” de las universidades nacionales y del sistema científico-tecnológico público para el desarrollo del país.

Según los firmantes, se destacó que el diálogo entre los sectores público y privado forma parte de la tradición de la institución y se advirtió que para sostener dicho intercambio es fundamental asegurar las condiciones materiales de las instituciones estatales. "Sostener ese diálogo requiere, antes que nada, garantizar las condiciones materiales para que las universidades públicas donde nos formamos nosotros, nuestros colegas y muchos de nuestros estudiantes, puedan cumplir su misión".

Algunos de los firmantes se encuentran reconocidos profesionales, investigadores y directores de carrera, tales como: Natalia Accomazzo Scotti, Rebeca Anijovich, Tomás Balmaceda, Roberto Bouzas, María Beatriz Busaniche, Lila Caimari, María Mercedes Di Virgilio, Roberto Dvoskin, Diego Golombek, Roy Hora, Federico Merke, Eugenia Mitchelstein, Diego Pando, Silvia Ramírez Gelbes, Diego Reynoso, Axel Rivas, Walter Sosa Escudero y Eduardo Zimmermann.

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