Día del Docente Universitario: con casi el 40% por ciento de pérdida salarial, no hay nada para festejar

Este viernes 15 de mayo se conmemora en Argentina el Día del Docente Universitario, aunque la pronunciada caída del poder adquisitivo de los salarios en los dos últimos años no dan motivos para el festejo.

Alberto Fernández: "Es imperioso un análisis psiquiátrico al presidente Milei"

Cuál es la pérdida del salario de los docentes universitarios

"La política salarial impuesta por el Gobierno nacional cerró las paritarias y produjo un deterioro alarmante del poder adquisitivo y el empeoramiento generalizado de las condiciones de trabajo, preocupante nivel de renuncias de cuadros formados, reducción de las dedicaciones, pluriempleo y crisis en las obras sociales: las y los trabajadores de las universidades públicas cobran salarios que no nos permiten llegar a fin de mes y cubrir las necesidades básicas", señala un informe del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

"Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la inflación ha sido 293,30 %, mientras que los salarios acumulan un incremento del 147,30 %. Esto implica una pérdida de poder adquisitivo del orden del 37,13 %", precisa el documento.

Además revela que "para tener un orden de magnitud de dicha pérdida en el tiempo, el deterioro sistemático del poder adquisitivo del salario equivale a la pérdida de aproximadamente 10,9 salarios en el período considerado".

Julio Bárbaro sobre Milei: "Este nivel de enfermedad mental y perversión no lo vi nunca"

El salario más bajo en los últimos 23 años

"Esta situación ubica, en la actualidad, a los salarios universitarios en su nivel más bajo de los últimos 23 años y en uno de los niveles más bajos desde el retorno de la democracia, contando con los peores salarios del Estado nacional y los más bajos de América Latina", enfatiza el texto.

Y luego concluye en lo referido a la problemática salarial del sector: "La progresiva pérdida salarial causa, además, la destrucción de nuestras obras sociales, del sistema de salud y de los haberes jubilatorios".

Por qué el 15 de mayo es el Día del Docente Universitario

La fecha recuerda "el Correntinazo" cuando el 15 de mayo de 1969 en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) fue asesinado el estudiante Juan José Cabral durante la dictadura de Juan Carlos Onganía.