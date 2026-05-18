El proyecto oficialista para la actualización del régimen de Zonas Frías: aseguran que llegará a todos los hogares vulnerables

La Cámara de Diputados debatirá el próximo miércoles un proyecto del oficialismo que propone actualizar el régimen de subsidios de Zonas Frías. A días de la discusión parlamentario, el oficialismo vuelve a recalcar que el objetivo pasa por "concentrar la asistencia en hogares vulnerables" y en las regiones históricamente alcanzadas por el beneficio.

La normativa redefine el universo del régimen de Zona Fría, y contempla solo a las regiones históricamente incluidas, como la Patagonia, Malargüe y la Puna. Además, incluye la venta de cilindros, garrafas y gas propano a granel en esas áreas.

La iniciativa, que cuenta con dictamen de mayoría, busca ordenar el esquema de financiamiento del sistema energético, fortalecer la focalización de los subsidios y "corregir distorsiones" generadas tras la ampliación del régimen realizada en 2021, cuando se había extendido el criterio de zona fría llevando el número de beneficiarios a casi la mitad de los usuarios residenciales con acceso a gas por red.

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Fuentes oficiales, de acuerdo a lo se recalca ante PERFIL, señalan que esta distorsión obligó a revisar el esquema de financiamiento, ya que “percibían el beneficio también usuarios con un alto poder adquisitivo o que no les correspondía respecto de su nivel de ingreso”.

Vale destacar que el proyecto establece que los beneficios quedarán dirigidos solamente a usuarios incorporados al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Este padrón incluye hogares con ingresos netos inferiores o iguales a tres Canastas Básicas Totales, quienes cuenten con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), hogares cuyo integrante posea Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

En hogares que cuenten con al menos un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD), en este caso la Secretaria de Energía deberá evaluar de qué forma el CUD implica necesidad de ayuda económica para el pago de los servicios energéticos. “Así, el beneficio se segmenta por criterios tanto geográficos como socioeconómicos”, destacaron.