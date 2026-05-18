El titular del BCRA confirmó que el cepo a las empresas llegó para quedarse

El Gobierno tachó de su lista de urgencias la liberación total del dólar para el sector privado corporativo. El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, le puso un freno a las expectativas del mercado y confirmó que las restricciones cambiarias que hoy limitan a las empresas "podrían mantenerse”. De esta forma, la autoridad monetaria dejó en claro que no le interesa que las firmas puedan atesorar divisas libremente, una ventaja que las personas físicas sí recuperaron en abril de 2025.

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