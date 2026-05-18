lunes 18 de mayo de 2026
POLITICA
Política monetaria

El titular del BCRA confirmó que el cepo a las empresas llegó para quedarse

Santiago Bausili sepultó las expectativas del mercado y aclaró que "no está en los planes del Gobierno" liberar la compra de dólares para personas jurídicas. Defendió las trabas actuales asegurando que el sistema es "más flexible" que en el resto de la región y confirmó que viajará a China para renovar el swap.

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Antítesis. Javier Milei no cumplió con cerrar el Banco Central, que preside Santiago Bausili. | cedoc

El Gobierno tachó de su lista de urgencias la liberación total del dólar para el sector privado corporativo. El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, le puso un freno a las expectativas del mercado y confirmó que las restricciones cambiarias que hoy limitan a las empresas "podrían mantenerse”. De esta forma, la autoridad monetaria dejó en claro que no le interesa que las firmas puedan atesorar divisas libremente, una ventaja que las personas físicas sí recuperaron en abril de 2025.

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