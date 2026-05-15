Ramiro Tosi advirtió sobre las reservas: “Los meses más difíciles serán septiembre y noviembre”

La economía argentina volvió a concentrar la atención de los mercados y del Gobierno tras conocerse el último dato de inflación, que mostró una desaceleración respecto de marzo.

En diálogo con Canal E, el economista Ramiro Tosi analizó el comportamiento de los precios, el rol del tipo de cambio y los desafíos que enfrenta el Gobierno para sostener la acumulación de reservas y reducir el riesgo país.

La inflación bajó al 2,6% en abril

Tosi destacó que el índice de inflación de abril llevó alivio al Gobierno luego de varios meses consecutivos de aceleración.

Según explicó, el dato bajó del 3,4% registrado en marzo al 2,6% en abril, impulsado principalmente por una menor presión en alimentos y bebidas.

En ese sentido, afirmó que “el mes de abril trajo cierto alivio al Gobierno porque el registro bajó al 2,6%”.

El economista remarcó que el rubro alimentos tiene un peso cercano al 30% dentro del índice y explicó que la desaceleración de la carne ayudó a moderar el dato general.

Además, señaló que transporte y educación fueron los sectores que más presionaron sobre el índice durante abril.

Combustibles y tarifas: el principal desafío para mayo

Durante la entrevista, Tosi explicó que la decisión de YPF de aumentar apenas 1% los combustibles y mantener los precios por 45 días podría ayudar a sostener la desaceleración inflacionaria.

Según indicó, la menor presión de los combustibles permitiría que la inflación de mayo se ubique entre el 2,1% y el 2,2%.

En ese contexto, sostuvo que “la inflación puede ir viajando alrededor del 2% por lo menos hasta septiembre u octubre”.

El especialista aclaró que el principal foco de presión sigue estando en los precios regulados, especialmente transporte, tarifas y energía.

Además, recordó que el rubro transporte acumula dos meses consecutivos con subas superiores al 4%.

El consumo y el dólar ayudan a moderar los precios

Tosi también señaló que la debilidad del consumo actúa como un freno adicional para las remarcaciones de precios.

Según explicó, la estabilidad del tipo de cambio también contribuye a reducir la presión sobre bienes importados.

En ese sentido, afirmó que “la debilidad del consumo actúa de alguna manera como freno para que esos precios no suban más”.

El economista destacó que el dólar se mantuvo relativamente estable durante las últimas semanas y recordó que en mayo la suba acumulada es inferior al 1%.

Además, consideró que estos factores permiten sostener cierto proceso de moderación inflacionaria.

El Banco Central compra menos dólares

Consultado sobre el mercado cambiario, Tosi explicó que el Banco Central continúa comprando divisas, aunque a un ritmo menor que el observado en abril.

Según detalló, mientras en abril la entidad acumuló compras por USD 2.770 millones, en mayo las adquisiciones todavía no alcanzan los USD 900 millones.

En ese contexto, sostuvo que “el Banco Central está pudiendo comprar menos”.

El especialista explicó que la menor intervención oficial también refleja una mayor oferta privada de dólares y una estrategia para evitar tensiones cambiarias.

Además, indicó que los meses más complejos para la acumulación de reservas llegarán entre septiembre y noviembre, cuando disminuya la liquidación del agro.

El FMI y el desafío del riesgo país

Tosi aseguró que el mercado sigue atento a la próxima revisión del programa con el FMI, donde se conocerán las nuevas metas de acumulación de reservas.

El economista explicó que el Gobierno también monitorea la evolución del riesgo país, que volvió a subir luego de la mejora en la calificación crediticia otorgada por Fitch.

En ese sentido, afirmó que “el Gobierno tiene un largo camino por recorrer para poder acceder al mercado de deuda internacional”.

Además, explicó que la Argentina necesita reducir el riesgo país hacia la zona de 350 o 400 puntos básicos para recuperar acceso sostenible al financiamiento externo.

Por último, destacó que el Tesoro logró renovar cerca del 96% de los vencimientos recientes y continúa utilizando emisiones en dólares para reforzar su estrategia financiera.