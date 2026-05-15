El consumo masivo continúa en caída: “Las cadenas regionales de supermercados de todo el país estamos sufriendo una contracción”

El presidente de la Asociación de Supermercados y Autoservicios, Víctor Palpacelli, en diálogo con Canal E, evaluó la situación del consumo masivo en Argentina y aseguró que las cadenas regionales continúan atravesando una fuerte retracción en las ventas.

Palpacelli sostuvo que el control de la inflación representa una señal positiva para el sector, aunque aclaró que todavía los índices continúan siendo elevados en comparación internacional. “Lo vemos positivo porque siempre que se habla de control de índices inflacionarios, evidentemente, es la base de todo y nos anima a pensar en positivo”, afirmó. Además, agregó: “Cuando la inflación no está controlada, bueno, evidentemente perdemos todos y golpea cada vez más al bolsillo del consumidor”.

Fuerte caída de consumo en los supermercados

Sin embargo, explicó que la mejora en las variables macroeconómicas todavía no se traduce en una recuperación del consumo. “Las cadenas regionales de supermercados de todo el país, bueno, estamos sufriendo una contracción del consumo”, señaló. En ese sentido, precisó que, “estamos en prácticamente 5% de unidades interanuales pérdidas, no logramos recuperar unidades producto de que el poder adquisitivo del consumo no se ha recuperado”.

Palpacelli destacó que la baja en las ventas es generalizada en todo el país. “Es algo uniforme”, explicó sobre la situación en las distintas provincias y ciudades argentinas. Además, detalló: “El promedio nos da ese 5% que muestra una situación de contracción general del consumo”.

Auge de las marcas de segunda mano

Asimismo, remarcó que los consumidores modificaron sus hábitos de compra ante la pérdida de poder adquisitivo. “Principalmente caen las marcas premium de cada categoría”, aseguró. Y añadió: “El consumidor está cambiando de hábitos por un producto de necesidad y, evidentemente, está seleccionando y eligiendo opciones de precios antes de marca”.

En ese contexto, destacó el crecimiento de productos más económicos dentro de las góndolas: “Han crecido mucho en nuestras góndolas la participación de las segundas y las terceras marcas”. También explicó que desde los supermercados intentan ofrecer alternativas accesibles: “Los supermercados tratamos de buscar opciones para que el consumidor pueda llegar un poco mejor a su deber”.