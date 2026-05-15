El Gobierno y su objetivo de perforar el 2% de inflación: “La convergencia a valores del 1% va a ser más lenta”

El economista, Nicolás Monzón, conversó con Canal E y se refirió al dato de inflación de abril publicado por el INDEC y aseguró que el 2,6% mensual representa “una desaceleración” positiva luego de varios meses de suba sostenida.

Nicolás Monzón remarcó que el dato oficial “es un dato positivo desde el punto de vista de que es una desaceleración respecto de lo que fue la escala inflacionaria de los últimos ocho, nueve meses”.

Datos positivos para la inflación núcleo

Asimismo, sostuvo que uno de los aspectos más relevantes del informe fue la baja de la inflación núcleo. “También lo que es positivo es que la inflación subyacente, la inflación core se redujo desde 3,2 el mes pasado a 2,3, lo cual es muy importante”, planteó.

Según explicó Monzón, el IPC de abril estuvo impulsado principalmente por regulados y combustibles: “Hubo explicado por, en gran parte, lo que fue, bueno, el shock en el precio del combustible que aportó 0,5, y el precio de los regulados que todavía siguen siendo una parte importante del IPC”.

La inflación continuaría bajando para el mes de mayo

A pesar de eso, señaló que las primeras mediciones de mayo muestran cierta continuidad en la desaceleración. “Las mediciones que tenemos al mes de mayo sugieren que la inflación seguiría más o menos alrededor del 2,1 o 2,2, lo cual es positivo”, mencionó.

Sobre cuándo podría verse una inflación mensual cercana al 1%, el entrevistado pidió cautela y comparó el caso argentino con otros programas de estabilización en América Latina: “Nosotros somos más de la idea de que la convergencia a valores del 1% va a ser más lenta, quizás más compatible con lo que fueron otros programas de estabilización en América Latina, caso de Colombia, caso de México”.

En esa línea, afirmó: “Todos los países que encararon planes de estabilización de corte ortodoxo como el argentino tardaron al menos 4 años en transitar hacia una inflación de un solo dígito”.