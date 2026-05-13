El Banco Central compró US$ 185 millones y las reservas llegaron a su nivel más alto en dos meses

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa adquiriendo reservas en el mercado cambiario. En esta última rueda, la autoridad monetaria comandada por Santiago Bausili realizó la mayor compra del mes al hacerse con US$ 185 millones.

En el balance, las reservas internacionales brutas subieron y llegaron a los US$ 46.531 millones, con una suba de US$ 346 millones respecto a la última jornada. Se trata del nivel de reservas más elevado desde comienzos de marzo. Según explicaron desde la autoridad monetaria, la mejora de las reservas respondió principalmente a las compras realizadas en el mercado oficial y al efecto de la suba en las cotizaciones de activos que integran las tenencias del Central.

El máximo nivel sigue siendo el de febrero de este año, cuando consiguió alcanzar los US$ 46.905 millones.

La inflación de los trabajadores desaceleró en abril y marcó 2,4%

La autoridad monetaria efectuó compras de reservas en las últimas 86 ruedas y suma compras por US$ 7.872 millones desde que comenzó el año. El lo que va del mes, acumula compras por US$ 721 millones.

En el acumulado del año, las reservas suben US$ 5.366 millones. Según lo que informó el economista Federico Machado en su cuenta de X que "las Reservas Netas se sitúan al día de la fecha en US$ 1831 millones".

Nuevo esquema de bandas cambiarias y compra de reservas

Desde el comienzo del año, el esquema de bandas cambiarias se ajusta conforme al dato de inflación más reciente reportado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En este contexto, el Banco Central implementó un mecanismo de adquisición de divisas para fortalecer sus reservas en moneda extranjera.

Según proyecciones oficiales de la institución monetaria, las compras de divisas por parte del BCRA podrían ubicarse entre US$ 10.000 millones y US$ 17.000 millones a lo largo de 2026, en función del nivel de remonetización que experimente la economía. Con la compra de hoy, el cumplimiento de la meta anual se ubica en 78%, si se toman los US$ 10.000 millones como punto de referencia.

La evolución del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este miércoles 13 de mayo, el dólar oficial cotizó a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA), con una suba de $10 respecto al último cierre. El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubicó en $1.392, con una suba de $8 respecto al cierre del martes.

El dólar blue cotizó en la jornada de este miércoles a $1.400 para la compra y a $1.420, con una suba de $5 respecto al martes. Por el lado del MEP, operó a $1.424, con una suba de $1 respecto al cierre anterior. El contado con liquidación (CCL) llegó a $1.480 subiendo $1 respecto al martes.

Licitación: Economía logró un rollover del 110% y consiguió otros US$ 300 millones con los Bonares

La Secretaría de Finanzas consiguió renovar la totalidad de los vencimientos y tomar mayor financiamiento en la licitación de este miércoles 13 de mayo al adjudicar $10,71 billones sobre ofertas por $14,40 billones, lo que implicó un rollover del 110% sobre los vencimientos.

La mayor demanda se concentró en la Lecap al 30 de septiembre de 2026 (S30S6), que captó $4,48 billones a una TEM de 2,09% y una TIREA de 28,14%, consolidándose como el principal instrumento de la colocación. A su vez, el Tesoro logró extender plazos de vencimiento, que se consiguieron principalmente por el lado de los bonos duales CER/TAMAR +3%, donde Finanzas colocó $2,24 billones en el título al 30 de junio de 2028 (TXMJ8), a una TIREA CER de 4%, y $2,45 billones en el bono al 29 de junio de 2029 (TXMJ9), a una TIREA CER de 6,19%.

También hubo interés moderado por alternativas CER, donde el Tesoro logró adjudicar $0,24 billones en el BONCER al 31 de mayo de 2027 (TZXY7), a una TIREA de 1,54%, y $0,72 billones en el BONCER al 30 de septiembre de 2027 (TZXS7), a una TIREA de 5,04%. En cuanto la demanda por cobertura cambiaria, se canalizó a través de la Lelink al 30 de septiembre de 2026 (D30S6), con una adjudicación de $0,58 billones a una TIREA de 5,11%.

Además, se colocaron instrumentos hard dólar con vencimientos cercanos y posteriores al fin del actual gobierno, por US$ 150 millones en el AO27, a una TIREA de 5,12% y TNA de 5%, y otros US$ 150 millones en el AO28, a una TIREA de 8,55% y TNA de 8,24%.

El resultado dejó financiamiento neto positivo para el Tesoro, aunque mostró una demanda selectiva, donde los inversores privilegiaron la tasa fija de corto plazo y aceptaron extender duración a través de la cobertura dual CER/TAMAR, ante la incertidumbre sobre el sendero de la inflación en los próximos meses.

FN