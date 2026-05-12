El ex presidente del Banco Central explica las maniobras con el dólar oficial y las SIRAS

El ex presidente del Banco Central Miguel Ángel Pesce explicó las maniobras vinculadas al dólar oficial y al sistema de SIRAS, al señalar que se trataba de “un procedimiento automático a través de un sistema informático” en el que “el Banco Central no tenía ninguna intervención”. En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), también se refirió a las investigaciones judiciales sobre el mercado cambiario y sostuvo que lo que se analiza en la causa son “desgrabaciones de mensajes entre dos personas que dicen poder hacer esta operación”, sin que exista “mención a ningún funcionario ni nada por el estilo”.

Miguel Ángel Pesce es un economista graduado de la Universidad de Buenos Aires. Fue el primer presidente del Banco Central de la República Argentina en completar un mandato presidencial de 4 años desde la recuperación de la democracia, manteniéndose en el cargo durante toda la gestión de Alberto Fernández. Previamente, se desempeñó como vicepresidente del organismo entre 2004 y 2015, bajo las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Además, ocupó cargos en la Secretaría de Hacienda de la ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Economía de la Nación.

Hace minutos acabamos de entrevistar al, podríamos decir, en un sentido metafórico, al viceministro de Economía de Sergio Masa, Gabriel Rubinstein, sobre el tema de las Siras. Nos explicaba las necesidades que había de limitar las exportaciones en un momento en que había una pérdida de 20,000 millones dólares de ingresos por la sequía, que hasta el Fondo Monetario Internacional recomendaba que se hiciera una utilización de las importaciones en función de no parar la actividad económica para aquellas que sean absolutamente necesarias. Obviamente, la Secretaría de Planeamiento Económico no tiene absolutamente nada que ver con las otras áreas, fundamentalmente la serie de Comercio, que es de donde había la posibilidad de intervenir respecto de qué era lo que había que importar y qué no era lo que no había que importar. Y leí hoy a la mañana declaraciones tuyas diciendo de que el Ministerio de Economía no tenía nada que ver con las Siras, que era el Banco Central. Así que acudimos a vos para que nos aclares ese punto lo más profundamente posible.

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El Banco Central no intervenía en el procedimiento de la Sira. Era un procedimiento automático a través de un sistema informático donde se establecían parámetros, los importadores o el que requería divisas, los importadores ingresaban a ese programa y había un procedimiento por el cual se daban las autorizaciones. Esto dependía de la Secretaría de Comercio de la Nación, pero el Banco Central no tenía ninguna intervención en el procedimiento de Sira, porque una vez que la Sira estaba autorizada, el sistema comunicaba directamente a los importadores que podían acceder al mercado, hacer el despacho a plaza o contratar la importación y después realizar el pago. Pero eso todo se hacía en forma automática, y estas autorizaciones, los despachantes de aduana las podían ver directamente en pantalla y los bancos, también. Era un sistema automático, no tomaba intervención el Banco Central.

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Leí también que el Banco Central había hecho denuncias, creo que 136 cuevas, y que incluso quedaron otras que se cerraron por denuncias del Banco Central de tu administración.

La cuestión, porque hay dos temas que se están mezclando, porque el fiscal publicita en un procedimiento que no tiene nada que ver con esto, que es un juego de extorsión que se da entre dos personas, encuentra desgrabaciones de llamados telefónicos y esos llamados telefónicos lo referían a funcionarios del Banco Central, e inició una nueva causa que está referida a a operaciones de fraude en el mercado cambiario para lo que se ha sabido hasta ahora es que algunas agencias de cambio conseguían dólares en el mercado oficial y luego hasta hoy no se ha determinado qué hicieron con esos dólares, pero por lo pronto incumplieron el régimen informativo del Banco Central o cometieron algunos fraudes que el propio Banco Central detectó durante mi gestión.

Durante nuestra gestión se cerraron más de 136 agencias de cambio. En el año 2023, revocamos 23 agencias de cambio y suspendimos otras 23. Porque el Banco Central detectó a través de los regímenes informativos que esta gente estaba incumpliendo con el uso que debía darle a esas divisas. Entonces, primero se lo suspendió para evitar que continuaran haciendo este tipo de fraude y luego, como no dieron las respuestas adecuadas, se los revocó, y luego continuaron y se hicieron los sumarios correspondientes, que es lo que hizo la nueva gestión aplicando multas que corresponde, que son altísimas. Estamos hablando de 80 millones de pesos, 60 millones de pesos a las agencias y casas de cambio que incumplieron con los procedimientos.

Cuando nosotros nos fuimos en el año 2015 del Banco Central, había 45 casas y agencias de cambio. Cuando volvimos había 236, porque se desreguló y se liberó la entrada de nuevos actores a un mercado que es muy complejo y muy delicado. Nosotros impusimos obligaciones de regímenes informativos, aumentamos el capital, prohibimos que estas agencias se vendieran sin autorización del Banco Central. Aún así, hubo algunas operaciones de fraude que fueron interrumpidas en aquel momento, y luego siguieron los procedimientos para las sanciones financieras.

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Luego lo que han encontrado los fiscales es que es muy posible que haya habido, aparte de de cuestiones de incumplimientos financieros hacia la regulación del Central, también otro tipo de delito, que es lo que está investigando Pollicita en este en este momento junto con el juez Lijo, que nada tiene que ver el Ministerio de Economía de entonces.

Entonces, ¿por qué se mezcla el tema?

No, porque en las escuchas que recupera Pollicita... la investigación se fundamenta en este fraude cambiario, pero hay desgrabaciones de mensajes de WhatsApp donde hacen mención a las Siras, pero no hay mencionado ningún funcionario, no hay mencionado nadie. Entonces, yo no sé qué valor se le puede dar a ese tipo de de declaraciones. Y como te digo, no mencionan a ningún funcionario en esas desgrabaciones que encontró el fiscal, que están dentro de lo que reveló él cuando se levanta el secreto de sumario se publica el requerimiento que hace el fiscal en marzo del año pasado, que dio lugar a allanamientos y otros procedimientos que pidió el fiscal y allí se menciona que aparte de este tema del fraude cambiario, esta gente hablaba de hacer favores con las Siras, pero no hay menciones a funcionarios ni nada ni nada por el estilo.

¿Se podría explicar cómo conseguían dólares al mercado oficial esas casas de cambio, esas cuevas que luego terminaron siendo clausuradas?

Sí. Las casas de cambio y las agencias de cambio tenían autorización de acceso al mercado de cambio para cumplir las funciones que tienen autorizadas por el Banco Central. Dos funciones eran que en ese momento se permitía el acceso al mercado de cambio para realizar operaciones hipotecarias. Lo primero que se descubrió es un fraude en este sentido. Había agencias de cambio que fraguaban mutuos hipotecarios para poder quedarse con los dólares que obtenían en el mercado cambiario. Luego el Banco Central detectó estas operaciones, suspendió esas agencias de cambio, inició los sumarios y luego lo que hacían estas agencias era requerir dólares diciendo que tenían demanda de dólares por el público y después esos dólares hoy no se sabe todavía qué han hecho porque no se los vendieron a personas humanas. Esto lo detectó el central a través del régimen informativo. Cuando detectó esto en el régimen informativo, la suspendió, le dijo: “Regularice esta situación”. No las regularizaron y entonces ahí cayeron las revocaciones.