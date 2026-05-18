El recupero de los fondos en las causas por lavado de activos representa uno de los mayores cuellos de botella para el Estado. La etapa de ejecución de penas en la megacausa conocida como la "Ruta del dinero K" dejó al descubierto un escenario de fuertes contrastes. En una misma sintonía, la Cámara de Casación Penal le ratificó una sanción por 109 millones de dólares a un excontador del esquema, pero al mismo tiempo anuló el rechazo a un pedido de cuotas presentado por otro de los empresarios condenados.

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