lunes 18 de mayo de 2026
POLITICA
LAVADO DE ACTIVOS

Ruta del dinero K: la Justicia le exige 109 millones de dólares al ex contador de Lázaro Báez

El final de la megacausa sacó a la luz una Justicia de contrastes: mientras le confirman una sanción impagable a un ex empleado que hoy vive en un barrio pobre sin cloacas, le abren la puerta a otro empresario VIP para que cancele su multa en pagos mensuales.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a Cristina Kirchner
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a Cristina Kirchner | Cedoc Perfil

El recupero de los fondos en las causas por lavado de activos representa uno de los mayores cuellos de botella para el Estado. La etapa de ejecución de penas en la megacausa conocida como la "Ruta del dinero K" dejó al descubierto un escenario de fuertes contrastes. En una misma sintonía, la Cámara de Casación Penal le ratificó una sanción por 109 millones de dólares a un excontador del esquema, pero al mismo tiempo anuló el rechazo a un pedido de cuotas presentado por otro de los empresarios condenados.

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