Un video de Cristina Kirchner en la calle generó polémica: ¿violó la prisión domiciliaria?

La difusión de un video en redes sociales generó una fuerte polémica este viernes, al mostrar a la expresidenta Cristina Kirchner en la vía pública mientras cumple su condena en el domicilio de San José 1111.

En las imágenes, se observa a la exmandataria, condenada a seis años de prisión e inhabilitada de forma perpetua para ejercer cargos públicos en el marco de la causa Vialidad, descender de un automóvil rodeada por su custodia personal.

De acuerdo con lo que pudo reconstruir PERFIL, la presencia de la exmandataria en la calle habría sido para asistir a un tratamiento odontológico para lo cual había pedido autorización a la Justicia, que le fue concedida.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cristina Fernández, de 73 años, cumple desde junio de 2025 una condena de seis años de prisión domiciliaria y fue inhabilitada políticamente, tras ser hallada culpable de corrupción en la adjudicación de obras públicas.

La causa conocida como "Vialidad" abarca los periodos de gobierno de Cristina (2007-2015) y también el de su esposo Néstor (2003-2007), quien falleció en 2010. Según la acusación, Cristina fue "la principal destinataria" de un sistema que comenzó durante la presidencia de su marido, fallecido en 2010.

¿Puede Cristina Kirchner salir de su prisión domiciliaria?

La resolución que firmaron los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso el 17 de junio de 2025 estableció un conjunto de reglas de conducta que la expresidenta debe acatar mientras dure la modalidad domiciliaria.

El tribunal le exigió permanecer en el domicilio fijado, salvo en casos excepcionales que debería justificar y solicitar con autorización previa. También le ordenó evitar cualquier conducta que perturbe la tranquilidad o la convivencia del vecindario, y presentar en cuarenta y ocho horas una nómina con las personas autorizadas para acceder a su domicilio: familiares, custodia policial, médicos y abogados. Cualquier otra persona debería contar con autorización judicial expresa.

La propia Ley 27.375 —modificatoria de la Ley 24.660— exige que, al implementar la concesión de la prisión domiciliaria, se imponga un dispositivo electrónico de control, que solo podrá ser dispensado por decisión judicial, previo informe favorable de los órganos de control y del equipo interdisciplinario del juzgado de ejecución. Por eso Kirchner fue obligada a usar tobillera electrónica, condición que su defensa cuestionó ante la Cámara de Casación.

Cuándo puede salir y cuándo no puede hacerlo

La regla es la permanencia en el domicilio. La condenada deberá permanecer en el domicilio fijado, obligación que no podrá quebrantar salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor que deberá justificar debidamente. Por fuera de esos supuestos, deberá requerir y obtener la autorización previa del tribunal, según la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En la práctica, eso significa que Cristina Kirchner no puede salir a la calle sin pedir permiso al juez a cargo de la ejecución. Las salidas habilitadas por la jurisprudencia en casos análogos incluyen, de manera genérica, consultas médicas urgentes o situaciones de fuerza mayor debidamente acreditadas. Entre los permisos que se pueden otorgar se incluye la autorización para acceder a la terraza de la vivienda, siempre y cuando no genere consecuencias para terceros, y las citas médicas.

El propio tribunal tuvo que aclarar, días después de la resolución inicial, que la restricción no implicaba vedar el uso del balcón. Los jueces Giménez Uriburu y Gorini señalaron que el tribunal no había prohibido a Fernández de Kirchner, en principio, el uso y goce de ningún espacio específico de la arquitectura del inmueble en el que habita. La distinción fue técnica pero significativa: el balcón es parte del domicilio; la calle, no.