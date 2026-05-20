Agenda cultural: qué ver en la semana

A partir de un repaso de carteleras, estrenos, clásicos y caprichos de autor, semanalmente Perfil selecciona algunos destacados y te cuenta en qué reside su importancia. Aunque la emoción que despierta una pieza artística está muy vinculada a la experiencia subjetiva, en esta guía el lector encontrará opciones que le permitirán detectar si están cerca o no de sus preferencias.

Un repaso de estrenos sería optar por lo obvio y evitar las carteleras escondería una actitud snob, por lo que me permito hacer una pequeña trampa: aprovecharé la reposición en cines de gran parte de la filmografía de David Lynch para señalar dos favoritas. En el caso de las series parto del revuelo que está causando el libro de memorias de Lena Dunham para contar por qué vale la pena volver a ver Girls.

Eso no es todo, entre las películas, sugiero tres opciones musicales y dos grandes estrenos recientes: La Grazia del director italiano Paolo Sorrentino y Un futuro brillante de la uruguaya Lucía Garibaldi.

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En el cine

Blue Velvet

Durante mayo, las sedes de Cinépolis mantienen el ciclo “Los sueños de David Lynch” y llevan cinco películas del director a la pantalla grande: The Straight Story, Elephant Man, Blue Velvet, Mulholland Drive e Inland Empire. Cualquiera de ellas será un viaje transformador en la que The Straight Story es la más accesible e Inland Empire se ubica en el extremo opuesto.

De ellas se destaca Blue Velvet (Terciopelo Azul) que comienza cuando su protagonista Jeffrey Beaumont (interpretado por Kyle MacLachlan) encuentra una oreja humana en un jardín. Su vida tradicional y rutinaria se ve afectada por el deseo de encontrar una explicación a ese suceso. En el transcurso de la película aparecen los personajes que bien merecen el apodo “lyncheano”, fetiches por el maltrato y el terciopelo, la música de Angelo Badalamenti y la belleza de sus tonos contrastantes.

Estrenada en 1986, Blue Velvet es la película que convirtió a Lynch en un nombre ineludible del cine contemporáneo. Mientras que la historia arranca con una postal norteamericana de los cincuenta: jardines prolijos, familias felices, rosas rojas, a medida que avanza la trama empieza a asomarse algo que bulle, oscuro y violento, esperando salir.

Isabella Rossellini encarna a Dorothy Vallens, una cantante de nightclub atrapada en una especie de mafia surrealista. La película funciona simultáneamente como thriller, pesadilla y crítica feroz al mito de la normalidad burguesa.

Mulholland Drive

Mulholland Drive es un largometraje sensual, dramático y un poco más complejo que Blue Velvet en cuanto a la linealidad temporal. No importa forzarse a entender, con ella hay que dejarse llevar por la pasión de sus protagonistas. Pasada la mitad de la historia lo que creíamos entender se desarma, los personajes mutan, la lógica narrativa se pulveriza.

David Lynch estrenó Mulholland Drive en 2001 y ganó el premio a mejor director en Cannes. La historia arranca como un neo-noir clásico: una mujer pierde la memoria tras un accidente en Mulholland Drive, en las colinas de Los Ángeles. Una joven actriz recién llegada a Hollywood la cobija y juntas intentan reconstruir su identidad. Hay glamour, hay misterio, pero el director juega con el estado mental de sus personajes.

De música

Love and mercy y The Beach Boys

En este caso van dos opciones que maridan juntas: Love and Mercy de Bill Pohlad y el documental The Beach Boys de Frank Marshall. La primera es una biopic de Brian Wilson, el eje de la banda californiana y el otro corrobora, a través de relatos reales, lo que cuenta la versión ficcionada.

Hay una escena en Love & Mercy que resume todo lo que la película quiere decir. Brian Wilson está en el estudio, rodeado de músicos de sesión, intentando transmitir lo que sería uno de los álbumes de rock más relevantes del siglo XX, Pet Sounds. En esa escena aparece la línea entre genialidad y locura.

Dirigida por Bill Pohlad y estrenada en 2015, la película cuenta la historia de Brian Wilson en dos momentos: los años sesenta, cuando el líder de los Beach Boys abandona las giras para concentrarse en componer Pet Sounds y los años ochenta, cuando aparece como un hombre quebrado bajo la tutela del polémico terapeuta Dr. Eugene Landy.

Paul Dano encarna al Wilson joven mientras que John Cusack lo interpreta en los años ochenta. Elizabeth Banks completa el triángulo como Melinda Ledbetter, la mujer que termina rescatando a Wilson del control asfixiante de Landy. Paul Giamatti, en el rol del terapeuta manipulador, es perturbador sin caer en la caricatura.

Luego de la ficción, ver el documental de Marshall genera ternura y un poco de melancolía, ya que este documental fue el último lanzamiento oficial de los Beach Boys antes de la muerte de Brian Wilson en junio de 2025.

La película recorre la historia de la banda con entrevistas inéditas con Brian Wilson, Mike Love, Al Jardine, David Marks y Bruce Johnston. Marshall logró reunir a los integrantes originales que aún estaban vivos en septiembre de 2023, en lo que resultaría ser uno de los últimos encuentros documentados de Wilson con sus compañeros de toda la vida.

*The Beach Boys puede verse en Disney

Control, una biopic de Joy Division

En el escenario, Ian Curtis, frontman de Joy Division, bailaba con una energía convulsiva, casi poseída. Anton Corbijn filma Control en blanco y negro y logra darle la tensión, el dramatismo y la profundidad que su retratado reclamaba.

Estrenada en Cannes en 2007 y ganadora de varios premios, Control fue el debut de Corbijn como director de largometrajes. El holandés llegó a este proyecto desde un lugar muy personal: había trabajado con Joy Division como fotógrafo en sus primeros años y tomó algunas de las imágenes más icónicas de su historia.

La película está basada en las memorias Touching from a Distance, escritas por Deborah Curtis, viuda del cantante.

Sus escenas en el escenario, en las que Curtis reproducía en vivo los mismos movimientos erráticos que la epilepsia le imponía fuera de él, son de las más perturbadoras que dio el cine de los 2000.

Control no romantiza el suicidio ni construye una leyenda: muestra a un joven de veintitrés años que no encontró la salida. Y lo hace con la misma austeridad con la que Joy Division hacía música.

*Disponible en Mubi

Series

Girls

A veces tememos que “lo que fue hermoso será horrible después”, como afirma Charly García en “Cerca de la revolución” y volver a ver 10 años después algo que gustó mucho puede resultar decepcionante. No sucede con la serie “Girls”, pero abre muchas perspectivas: en ese momento todavía nos debíamos muchos debates feministas, conocer y poder poner en palabras la sororidad entre amigas y corrernos de un lugar de competencia funcional al patriarcado. También verla ahora, cuando su creadora Lena Dunham lanza sus memorias y subraya que no perdamos de vista que tenía 25 años cuando logró semejante éxito, ayuda a tener una mirada más piadosa de sus personajes, incluso el de Hannah que lo interpreta ella misma.

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Girls se estrenó en HBO el 15 de abril de 2012 y corrió por seis temporadas hasta el 16 de abril de 2017, completando un total de 62 episodios.

El proyecto nació de la colaboración entre Dunham y el productor Judd Apatow, quien quedó fascinado con Tiny Furniture, el largometraje de Dunham. La serie gira en torno a un grupo de amigas veinteañeras interpretadas por Dunham, Allison Williams, Jemima Kirke y Zosia Mamet que navegan relaciones, trabajo y búsqueda de identidad en Nueva York. Entre los secundarios que lanzó la serie se cuenta Adam Driver, en uno de sus primeros roles televisivos.

Por "Girls", Dunham fue nominada a varios Emmy y ganó dos Globos de Oro. En 2013, la revista Time la incluyó entre las 100 personas más influyentes del mundo. Dunham describió la serie como el eslabón perdido entre "Sex and the City" y "Gossip Girl": mujeres que ya no son adolescentes pero todavía no encontraron el rumbo.

Un deleite extra al regresar a Girls es volver esa atmósfera unos segundos antes de las redes sociales demasiado demandantes, era la época de Tumblr, del Indie Sleaze, en la que bailábamos al ritmo de “Oracular Spectacular” de MGMT.

*Disponible en HBO



Películas nuevas

La Grazia y Un futuro brillante

Paolo Sorrentino (La gran belleza, Fue la mano de Dios) lo hace de nuevo en La Grazia, vuelve a la nostalgia, a preguntarse por el sentido de la vida, la vejez, el amor, pero esta vez desde un recorrido diferente.

La película se estrenó el 27 de agosto de 2025 como film de apertura de la 82ª Mostra Internacional de Arte Cinematográfico de Venecia, compitiendo por el León de Oro.

Toni Servillo ganó la Copa Volpi a mejor actor en Venecia 2025 por su interpretación del presidente ficticio Mariano De Santis, un hombre al final de su mandato que debe resolver dos delicadas solicitudes de indulto y la promulgación de una ley sobre la eutanasia.

Por su parte , la directora uruguaya Lucía Garibaldi, plantea en Un futuro brillante, un escenario distópico en el que el universo de la productividad y ultra racionalidad derrotó cualquier belleza de vivir.

Un futuro brillante es una coproducción de Uruguay, Argentina y Alemania de 2025, dirigida y coescrita por Lucía Garibaldi junto a Federico Alvarado. Es el segundo largometraje de Garibaldi, nacida en Montevideo en 1986, cuya primera película, Los tiburones (2019), ganó más de diez premios internacionales.

La trama sigue a Elisa, una de las últimas jóvenes de su comunidad seleccionadas para viajar al Norte, una supuesta tierra prometida donde "se reescribe la historia sin errores" y de la que nadie regresa jamás. El elenco incluye a Martina Passeggi en el rol protagónico, junto a Sofía Gala Castiglione y Soledad Pelayo.

*La Grazia está disponible en Mubi.

* Un futuro brillante llegará pronto a la plataforma.



RB/ff