Leonardo Sbaraglia es un habitué en Cannes y, en esta cuarta vez, es protagonista en dos películas

Con una película francesa y con una española, Leonardo Sbaraglia está presente en la edición 2026 del Festival de Cannes. El viernes, junto a sus colegas Marion Cotillard –actriz que se hizo famosa por interpretación como Edith Piaf en La vie en rose– y Denis Menochet, participaron de la promoción y proyección –en la sala mayor de Cannes– de Karma.

Dirigida y escrita por Guillaume Canet, esta película rodada en Cataluña (España), narra la historia Jeanne (Cotillard) quien intenta rehacer su vida con Daniel (Sbaraglia), quien desconoce su turbulento pasado. Un día, Mateo, ahijado de Jeanne, de seis años, desaparece misteriosamente y para escapar de la policía, que la considera la principal sospechosa, Jeanne huye y se esconde en un pueblo de Francia donde creció, y donde Marc (Menochet) domina la vida pueblerina. Daniel no cree que su mujer sea culpable, y hará todo lo posible por encontrarla antes que la policía.

Guillaume Canet, al terminar la proyección, agradeció a sus actores y en especial a su ex mujer Marion Cotillard: “Escribí esta película para vos y me lo has recompensado con creces”.

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Con Almodóvar. La segunda película que en el Festival de Cannes tiene como protagonista a Leonardo Sbaraglia es Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar. Este filme todavía no se proyectó en el festival pero a diferencia de Karma, sí compite por la Palma de Oro, el premio mayor de Cannes. “Cuando leí por primera vez la idea de lo que sería Amarga Navidad yo estaba en París. Acababa de salir de la lectura de Karma con Marion Cotillard y el director Guillaume Canet, y estaba aterrado porque pensaba: ‘Esto no lo voy a poder hacer, en Francia y en francés. ¿Para qué me metí en esto? Me quiero volver a casa”. ¡Y por otro lado tenía a Almodóvar! Leí la separata y me quedé mudo: “¿Cómo? ¿Pero y esto? ¿Por qué? ¿Por qué me eligió a mí?”, relató Sbaraglia a fines de 2025 al diario español El País. Hoy, casualmente, esas dos películas son las que lo trajeron de regreso al Festival de Cannes.

Ayer y hoy. La primera vez que Sbaraglia estuvo con un filme en este certamen fue en 2006, en la sección Un certain regard (Una cierta mirada) y con Salvador. Ocho años más tarde, ya su nombre estuvo en una película que compitió en la sección oficial por el premio mayor, Relatos salvajes, del director Damián Szifrón. De la mano de Pedro Almodóvar regresó con Dolor y gloria, donde se produce la famosa escena del beso con Antonio Banderas. Y este 2026, está con las mencionadas Karma y Amarga Navidad. Esta última es su primer gran protagónico con Almodóvar, y comparte cartel con Bárbara Lenie, quien tiene ADN español y argentino; de hecho parte de su infancia la pasó en Buenos Aires. El padre de Bárbara era la pareja de Silvia Labayru, protagonista del exitoso libro La llamada, de Leila Guerriero.

La inteligencia artificial, el gran debate en Cannes

E.I./AFP

El director neozelandés Peter Jackson recibió en Cannes la Palma de Oro a la taryectoria. Propietario de Weta FX, una de las compañías de efectos especiales más importantes del mundo, se sumó al debate sobre inteligencia artificial que se desató en el marco del festival. Jackson dijo que si bien cree que la IA “va a destruir el mundo”, en lo que respecta a su uso en el cine, “no me disgusta en absoluto.(...)Para mí, es solo un efecto especial, y no diferente de otros efectos especiales”. Por su parte, Demi Moore, quien este año integra el gran jurado de Cannes, también habló en extenso sobre la inteligencia artificial.“La IA está aquí; luchar contra ella es librar una batalla perdida.(...)Encontrar maneras de trabajar con ella me parece un camino más valioso a seguir”, destacó. Y a su vez dijo que “no hay nada que temer” porque “lo que nunca podrá reemplazar la inteligencia artificial es aquello de donde proviene el verdadero arte, que no es físico sino que viene del alma. Eso nunca podrán recrearlo a través de algo técnico”.n

Cine argentino en el festival más glamoroso

E.I./AFP

En la presente edición del Festival de Cannes, Argentina no tiene ninguna película que compita por la Palma de Oro del gran jurado. Pero sí hay títulos de realizadores nacionales en otras secciones del festival. En Cannes Première, hace unos días, Juan Cabral y Santiago Franco estrenaron El Partido, una película-documental que toma el partido Argentina-Inglaterra en el Mundial México 1986, para narrar la relación histórica entre ambas naciones.

Por su parte en la sección cortometrajes, Federico Luis presenta Para los contrincantes. En Quincena de Cineastas, se incluyó La libertad doble, de Lisandro Alonso, director argentino que ya estrenó seis largometrajes en el Festival de Cannes. En La libertad doble recupera una historia sobre un leñador solitario en La Pampa, principal personaje del film La libertad, que Alonso presentó en Cannes en 2001. Y en Cannes Classics, se programó La casa del ángel, película con la que el argentino Leopoldo Torre Nilsson compitió por la Palma de Oro en 1957.