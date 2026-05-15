David y Victoria Beckham entraron al club de los multimillonarios británicos

El exfutbolista David Beckham y su esposa Victoria Beckham ingresaron al club de los multimillonarios británicos tras registrar un incremento exponencial en su patrimonio neto. El matrimonio acumuló una fortuna conjunta de 1.185 millones de libras esterlinas (1.583 millones de dólares). El dato surgió de la nueva edición de la clasificación anual del periódico The Sunday Times, publicada este viernes, que posicionó al antiguo capitán de la selección de Inglaterra como el primer exdeportista del país en alcanzar la categoría de multimillonario.

La investigación de The Sunday Times Rich List 2026 certificó que el patrimonio de la pareja se ubicaba en 500 millones de libras un año antes. La escalada financiera respondió a los negocios globales y al crecimiento de los activos deportivos en Estados Unidos. El principal motor del salto patrimonial fue la participación del exmediocampista en el Inter de Miami, la franquicia de la Major League Soccer (MLS) que tiene contratado al delantero argentino Lionel Messi. El club de Florida consolidó su valuación general a partir de la extensión del vínculo del jugador sudamericano hasta 2028.

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Los factores impulsaron la fortuna del matrimonio Beckham

El modelo de negocios de la familia combinó la revalorización de activos deportivos con la consolidación de marcas de consumo masivo y bienes raíces. La firma de indumentaria de la antigua integrante del grupo Spice Girls quebró su tendencia deficitaria histórica y registró una facturación anual superior a los 100 millones de libras. Los auditores del ranking británico adjudicaron la expansión económica a "inversiones acertadas en el fútbol, la alimentación, las bebidas, el sector inmobiliario y la industria de la moda".

El informe financiero anual detalló que el Inter de Miami alcanzó una cotización de mercado de 1.450 millones de dólares. El crecimiento de la franquicia norteamericana corrió en paralelo a los contratos comerciales individuales que el exdeportista mantiene con las marcas Adidas y Hugo Boss. Esos acuerdos de patrocinio aportaron ingresos directos constantes que complementaron las ganancias de la estructura empresarial conjunta radicada en Londres.

El informe financiero anual detalló que el Inter de Miami alcanzó una cotización de mercado de 1.450 millones de dólares.

En el plano de las relaciones públicas familiares, el matrimonio sostuvo una estrategia de promoción unificada de su marca a través de plataformas digitales y medios internacionales. La pareja exhibió la gestión de sus activos comerciales junto a tres de sus hijos. Esta exposición pública ocurrió en medio de un distanciamiento explícito con su hijo mayor, Brooklyn Beckham, quien acusó a sus padres en declaraciones de prensa de ejercer un control excesivo sobre su vida privada y su matrimonio.

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La nómina de las 350 fortunas más grandes de las islas británicas arrojó cambios significativos en el sector del entretenimiento y las plataformas tecnológicas. Los músicos Noel Gallagher y Liam Gallagher ingresaron al listado con un patrimonio conjunto estimado en 375 millones de libras. Los ingresos de los hermanos oriundos de Mánchester se multiplicaron debido a la recaudación de la gira de reunificación de la banda Oasis, que abarcó 41 presentaciones internacionales entre julio y noviembre del último año.

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El ranking general de multimillonarios volvió a estar encabezado por la familia de Gopi Hinduja, el magnate fallecido cuya descendencia directa lidera el conglomerado multisectorial Hinduja Group. El patrimonio neto de este grupo familiar alcanzó las 38.000 millones de libras esterlinas a través de operaciones en finanzas, energía y tecnología. El volumen total del holding empresarial representó un incremento interanual del 1,4% y equivalió a casi una cuarta parte del Producto Interno Bruto (PIB) británico.

Por su parte, el director ejecutivo de la firma de servicios financieros digitales Revolut, Nik Storonsky, anotó el mayor incremento individual de la lista. La fortuna personal del empresario tecnológico trepó hasta los 16.411 millones de libras esterlinas luego de que la plataforma bancaria en línea lograra una valuación de mercado de 75.000 millones de dólares durante la última ronda de financiamiento privado.

La clasificación de este año incluyó también al empresario de criptomonedas Christopher Harborne, quien consolidó un patrimonio de 18.200 millones de libras. El inversor ingresó al sexto lugar del ordenamiento general de fortunas del Reino Unido. La figura del magnate cobró relevancia pública en el escenario político británico tras confirmarse una donación de 5 millones de libras a la estructura partidaria de Reform UK, conducida por el dirigente Nigel Farage.

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