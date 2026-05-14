A menos de un mes para que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se desarrollará en Canadá, Estados Unidos y México, un economista alemán público un informe con las predicciones del campeonato. Se trata de Joachim Klement, un analista de investigación de la firma Panmure Liberum.

El autor del documento utilizó un modelo matemático propio con el que acertó los ganadores de 2014, 2018 y 2022. La predicción para la fase de grupos indicó que Brasil, España, Francia, Argentina, Portugal e Inglaterra liderarán sus zonas sin mayores contratiempos.

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El modelo proyectó que la final será disputada por dos selecciones de la UEFA y que el ganador será un "campeón improbable" que nunca antes levantó el trofeo. Aunque el documento analizó las chances de las potencias, el sistema arrojó un resultado que el propio autor calificó como subjetivamente incorrecto pero estadísticamente sólido.

Según el estudio, Países Bajos ganará el mundial tras vencer en la final al Portugal de Cristiano Ronaldo, siendo su primer titulo mundialista luego de perder las finales de 1974, 1978 y 2010. El economista muestra que los campeones eliminarán a Marruecos, Canadá, Francia, España, antes de vencer a "Los Lusos".

Estratega financiero, economista y escritor alemán

Joachim Klement (frecuentemente hispanizado como Joaquín Klement) es un destacado estratega financiero, economista y escritor alemán que ha ganado enorme fama mundial por desarrollar un exitoso modelo matemático para pronosticar los campeones de la Copa del Mundo de la FIFA .

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Experto en finanzas, cuenta con más de 20 añosa de experiencia en servicios financieros globales. Actualmente se desempeña como jefe de estrategia y economía en la firma de inversión británica Panmure Liberum con sede en Londres.

Divulgador de experiencia, ya que publica regularmente análisis macroeconómicos en su boletín especializado titulado “Klement on Investing” y colabora con agencias de noticias como Reuters .

¿Cómo funciona el modelo matemático de Joachim Klement?

El sistema se basa en un sistema que identifica variables socioeconómicas como predictores del rendimiento futbolístico. El modelo otorga una ventaja estadística a los países con temperaturas cercanas a los 14°C, promedio anual ideal para la práctica del deporte, lo que explica históricamente el dominio de naciones del sur de Europa y Sudamérica.

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Además del PBI y la población, el estratega sumó los puntos del ranking FIFA actual para medir la fuerza de los planteles, logrando explicar un 55% de la variación del éxito en los mundiales.

Lo que inició originalmente como una sátira para demostrar la alta volatilidad e impredecibilidad de los modelos financieros tradicionales, mutó en un fenómeno de culto por su efectividad del 100% en las citas mundialistas previas