El economista alemán que acertó los ganadores de tres Mundiales, reveló quién será el campeón de 2026

Joachim Klement, analista de investigación de la firma Panmure Liberum, publicó un informe con las predicciones para la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se desarrollará en Canadá, Estados Unidos y México. El autor del documento utilizó un modelo matemático propio con el que acertó los ganadores de 2014, 2018 y 2022.

"Desarrollé un modelo econométrico patentado en 2014 para pronosticar al ganador de los tres Mundiales anteriores y, hasta ahora, mi historial es 100% exacto". La metodología combina datos del ranking FIFA con variables socioeconómicas como el PBI per cápita, el tamaño de la población y la temperatura media de cada país.

Mundial 2026: FIFA pagará una fortuna a Boca, River y otros clubes del fútbol argentino

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El estudio sostuvo que el éxito futbolístico depende de la infraestructura y que los países más ricos tienen mejores academias, aunque el beneficio decrece si la nación es demasiado opulenta. Según el modelo, la temperatura ideal para jugar al fútbol es de 14 grados centígrados.

La predicción para la fase de grupos indicó que Brasil, España, Francia, Argentina, Portugal e Inglaterra liderarán sus zonas sin mayores contratiempos. Sin embargo, el analista advirtió que la Selección Argentina actual no tiene la fortaleza de hace cuatro años y descartó que sea favorita para retener el título.

¿Quién será el campeón del mundo según el economista?

El modelo proyectó que la final será disputada por dos selecciones de la UEFA y que el ganador será un "campeón improbable" que nunca antes levantó el trofeo. Aunque el documento analizó las chances de las potencias, el sistema arrojó un resultado que el propio autor calificó como subjetivamente incorrecto pero estadísticamente sólido.

Probabilidades de quedar entre los 2 primeros de cada grupo

Según el estudio, Países Bajos ganará el mundial tras vencer en la final al Portugal de Cristiano Ronaldo, siendo su primer titulo mundialista luego de perder las finales de 1974, 1978 y 2010. El economista muestra que los campeones eliminarán a Marruecos, Canadá, Francia, España, antes de vencer a "Los Lusos".

Japón fue señalado como el equipo que protagonizará una de las mayores sorpresas en la historia de la competición. El informe destacó que el aumento a 48 equipos incrementa el factor suerte en las rondas de eliminación directa, especialmente en la nueva instancia de dieciseisavos de final.

Las fases eliminatorias del mundial 2026

Klement aclaró que el 45% del resultado final de un partido de fútbol está determinado por el azar y pidió no tomar las predicciones como consejos de inversión. "Si apostás dinero en el Mundial por este modelo, nadie puede ayudarte y no deberías sorprenderte si perdés".

¿Qué impacto tiene el Mundial en la economía y los mercados?

El informe detalló que el mercado de valores de Estados Unidos tiende a rendir un 3,9% menos de lo habitual durante el mes de la competencia. Por el contrario, las bolsas locales de los países que ganan un partido suelen registrar rendimientos positivos al día siguiente de la victoria.

"Si un país pierde en la fase eliminatoria de un Mundial, el mercado de valores local experimenta una pérdida anormal del 0,49% al día siguiente". Este fenómeno se vincula con la distracción de los inversores y los cambios en el sentimiento de riesgo tras los resultados deportivos.