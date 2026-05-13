Furor por el Mundial 2026: hay escasez de figuritas y ya hay reventa un 130% más caras

En los kioscos las demandas por las figuritas oficiales del Mundial crece a aceleradamente, tal es así que ya se registra faltantes en algunos puntos de venta y se enciende la competencia entre kiosqueros y distribuidores.

El precio oficial al momento del lanzamiento es de 15 mil pesos el álbum en su versión base y el sobre de siete figuras se vende a 2000 pesos.

Este escenario abrió otro canal comercial que es la reventa online. En Mercado Libre los sobre se ofrecen con diferencias marcadas de precios.

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Un pack de cinco se consigue a unos 23 mil pesos un 130% más caro que el precio oficial. Luego hay formatos, más grandes con 50 paquetes que se publican desde los 165 mil pesos frente a los 100 que deberían costar en sitios oficiales.

Incluso la venta por unidad es más cara un solo sobre puede conseguirse a 3700 pesos, casi el doble de su valor de lista.

Pero este fenómeno crece aún más con las figuritas más difíciles de conseguir en ese sentido, la de Lionel Messi ya se convirtió en una pieza casi de colección y se pública por valores que rondan los 50 mil.

La edición del álbum mundial 2026 tendrá 980 figuritas debido a la ampliación del torneo, que pasará a tener 48 selecciones. Cada sobre en su versión oficial incluye siete figuritas con un valor de 2000 pesos por lo que completar la colección implica obtener 140 paquetes y desembolsar unos 280 mil pesos sin contar las figuritas repetidas.