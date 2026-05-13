El impacto de la logística en el precio: el flete representa menos del 6% del precio final en los alimentos

Un estudio elaborado la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) midió la incidencia del flete en el precio final de tres productos de la canasta básica: aceite, yerba mate y azúcar.

Los resultados indican que la participación del transporte se ubica entre el 1,78% y el 5,13% del valor minorista, según el producto y la distancia recorrida.

El análisis tomó como referencia valores de góndola de marcas líderes en canales minoristas, con IVA incluido, y tarifas reales de transporte desde la planta productora hasta los centros de distribución en Buenos Aires.

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La metodología excluyó promociones y descuentos estacionales.

En el caso de la yerba mate, el costo para trasladar una tonelada desde una planta productora en Misiones hasta un centro de distribución en Buenos Aires —un recorrido de 1.200 km— asciende a $87.620. Con un precio de góndola de $4.919 por kilo, el componente logístico representa el 1,78% del valor final que abona el consumidor en el canal minorista.

El aceite registra una incidencia comparable. Transportar una tonelada desde la planta hasta la región metropolitana de Buenos Aires, a lo largo de 700 km, tiene un costo de $61.765.

Dado que el precio minorista es de $3.370 por botella, la participación del transporte equivale al 1,83% del valor de venta.

En este caso, la menor distancia recorrida no implica una menor participación relativa del flete en el precio final El azúcar presenta la mayor participación del flete entre los tres productos analizados. Trasladar una tonelada desde Tucumán hasta Buenos Aires tiene un costo de $76.960. Con un precio de góndola de $1.499 por kilogramo, la incidencia del transporte alcanza el 5,13%.

Desde la entidad aseguran que a raíz de estos datos con tarifas reales y sin distorsiones la participación del flete en el precio final es marginal, frente a otros componentes.