Escándalo en pleno vuelo: todo sobre la denuncia contra la pareja que tuvo sexo en el avión.

Una pareja oriunda de Rosario quedó en el centro de una fuerte polémica luego de ser denunciada por mantener relaciones sexuales durante un vuelo comercial, en un episodio que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó repercusión entre los pasajeros.

El hecho ocurrió a bordo de una aeronave que cubría una ruta nacional y, según trascendió, varios viajeros advirtieron movimientos y actitudes inapropiadas en los asientos traseros del avión. Algunos pasajeros decidieron registrar la situación con sus teléfonos celulares, mientras que otros alertaron a la tripulación.

De acuerdo con testimonios difundidos posteriormente, el personal de cabina intervino para pedirle a la pareja que depusiera su conducta y respetara las normas de convivencia dentro de la aeronave. Sin embargo, el episodio ya había provocado incomodidad y malestar entre quienes viajaban en el mismo sector.

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Tras el aterrizaje, la compañía aérea recibió una denuncia formal por “conducta inapropiada” y el caso comenzó a ser analizado bajo las regulaciones que rigen el comportamiento de pasajeros en vuelos comerciales. Las autoridades aeroportuarias evalúan si existió una infracción que pueda derivar en sanciones económicas o restricciones para futuros viajes.

Especialistas en derecho aeronáutico explicaron que este tipo de situaciones puede encuadrarse como alteración del orden a bordo, especialmente cuando afecta la seguridad, el bienestar o la tranquilidad de otros pasajeros y de la tripulación.

El episodio volvió a abrir el debate sobre los límites de comportamiento en espacios públicos y el impacto de las redes sociales, donde las imágenes y comentarios sobre el caso circularon masivamente en cuestión de horas.

Hasta el momento, la pareja no realizó declaraciones públicas sobre la denuncia ni sobre la difusión del hecho en internet.