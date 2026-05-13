Encuentran un feto de 6 meses de gestación en la basura

Un impactante hallazgo conmociona a la provincia de Entre Ríos luego de que un feto de aproximadamente seis meses de gestación fuera encontrado dentro de una bolsa de residuos abandonada en la vía pública.

El episodio ocurrió durante las primeras horas de la mañana, cuando vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras detectar una situación sospechosa entre los desechos acumulados. Personal policial y efectivos de Criminalística llegaron rápidamente al lugar y constataron la presencia del cuerpo.

De acuerdo con las primeras estimaciones forenses, el feto tendría cerca de 24 semanas de gestación. La fiscalía interviniente ordenó el traslado de los restos a la morgue judicial para realizar la autopsia correspondiente y determinar las causas de muerte, así como también establecer si existió algún tipo de intervención previa al abandono.

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Los investigadores trabajan además en el análisis de cámaras de seguridad de la zona y en la toma de testimonios a vecinos para intentar identificar a la persona que dejó la bolsa en el lugar. Hasta el momento no trascendieron detenidos ni imputados en la causa.

El hecho generó profunda conmoción entre los habitantes de la localidad, mientras que la Justicia mantiene estricta reserva sobre la investigación debido a la sensibilidad del caso.

La causa fue caratulada provisoriamente como “Averiguación de hecho” y quedó en manos de la fiscalía local, que aguarda los resultados de los estudios médicos para avanzar con nuevas medidas.