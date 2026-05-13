Hot Sale 2026: el Mundial mueve las ventas y los argentinos compran camisetas, smart TVs y viajes

El Hot Sale 2026 empezó a mostrar una tendencia clara en su segundo día: los consumidores compran con más planificación, comparan precios y priorizan financiación, pero también empiezan a preparar el bolsillo para el Mundial 2026, que comenzará el próximo 11 de junio. Camisetas, buzos, álbumes de figuritas, aperitivos de edición limitada, smart TVs y paquetes turísticos se convirtieron en algunos de los grandes protagonistas del evento de descuentos.

Según datos de Tiendanube, las órdenes con productos asociados al torneo de fútbol crecieron 114% durante el primer día y medio del Hot Sale frente a un inicio de semana regular. El ticket promedio de estos carritos se ubicó en $63.195, con una media de 1,5 productos por orden. Además, más de 160 tiendas nube de todo el país ofrecen algún artículo relacionado con el Mundial.

Nuevo récord de tráfico en el Hot Sale 2026

El “carrito mundialista” tiene un podio definido: las camisetas lideran las preferencias, seguidas por los álbumes y paquetes de figuritas, mientras que los aperitivos de edición limitada aparecen como uno de los consumos elegidos para ver los partidos en casa. También ganan lugar los buzos, un producto asociado a las noches de invierno en las que se jugará parte del torneo.

“La proximidad del Mundial, a solo un mes de su inicio, generó un impacto directo en el comportamiento de compra de esta edición. Observamos a un consumidor que utilizó el Hot Sale de forma planificada para resolver su equipamiento de cara al torneo”, señaló Camila Nasir, gerente de Marca y Comunicación de Tiendanube. Según la ejecutiva, el cruce entre el evento de descuentos y la previa mundialista abrió “una oportunidad comercial estratégica” para las marcas con productos temáticos.

El Mundial también empuja la venta de televisores

La fiebre mundialista también se siente en el segmento de electrodomésticos. En Carrefour Argentina, el arranque del Hot Sale superó las expectativas y, al cierre del primer día, registró un incremento del 31% en órdenes frente al CyberMonday 2025, la última gran campaña masiva de descuentos.

Dentro de la categoría electro, los Smart TVs lideraron la facturación, impulsados por la cercanía del Mundial. En paralelo, las compras de heladeras, lavarropas y aires acondicionados traccionaron los tickets promedio más altos, mientras que los pequeños electrodomésticos fueron la categoría con mayor volumen de unidades vendidas.

El combo que mueve el Hot Sale 2026 desde la primera hora

La financiación volvió a ser determinante: las 18 cuotas sin interés fueron la opción de pago más elegida, aunque también hubo una fuerte preferencia por los descuentos en un pago entre los consumidores que priorizan el precio final más bajo. La empresa ofrece beneficios tanto en la web como en hipermercados, con descuentos de hasta 50% en pequeños electrodomésticos seleccionados y hasta 25% o 18 cuotas sin interés en smart TVs, heladeras y lavarropas.

Un consumidor más racional: compra menos por impulso y más por necesidad

Más allá del envión mundialista, el segundo día del Hot Sale dejó otra señal: el consumidor se volvió más selectivo. De acuerdo con el corte de Facturante, la facturación creció 6,30% frente al mismo tramo del Hot Sale 2025, con hasta 122.840 operaciones. El ticket promedio llegó a $83.879, una suba interanual de 16,42%.

La lectura de ese comportamiento es clara: hay interés por el evento, pero con una compra más filtrada. El usuario compara más, evalúa mejor el precio final, mira la financiación y cierra operaciones de mayor valor, aunque con una lógica menos impulsiva que en otras ediciones.

Arrancó el Hot Sale 2026: qué productos participan, hasta cuándo dura y cómo encontrar los mejores precios

En la misma línea, Facturante detectó que Indumentaria y Calzado se mantuvo como la categoría más activa, seguida por Salud y Belleza y por el avance de Hogar, Muebles y Jardín. El canal móvil volvió a consolidarse como el centro de la operación: entre el 76% y el 81% de las compras se realizaron desde celulares, según los distintos cortes del evento.

“Notamos a un usuario más analítico a la hora de la compra y no tan impulsivo. Evalúa los precios y luego concreta la compra”, sostuvo Franco Tertzakian, CEO de Shipnow. El ejecutivo agregó que en la semana previa al Hot Sale ya se había observado un aumento de pedidos del 9% entre lunes y viernes, y del 6% el domingo anterior al inicio del evento, lo que muestra que parte de la decisión de compra se empieza a jugar antes de que arranquen oficialmente las promociones.

Viajes: Brasil, escapadas y destinos internacionales

El rubro turismo también se ubicó entre los focos de atención del segundo día. Según Despegar, en las primeras horas del Hot Sale los destinos internacionales más elegidos fueron Santiago de Chile, Madrid, Miami y Punta Cana. A nivel nacional, lideraron Buenos Aires, Bariloche, Iguazú, Mendoza y Córdoba.

Hot Sale 2026 en Argentina: destinos más buscados y cómo conseguir pasajes en micro más baratos

La empresa también detectó mayor interés por destinos menos tradicionales, como Curazao, que registró un incremento del 95% frente al último mes. Entre las tendencias de búsqueda, los viajeros priorizan los próximos feriados, las vacaciones de invierno y hasta la temporada de verano. Para viajes al exterior, julio concentra el 18% de las búsquedas, especialmente con foco en Brasil.

En cambio, para viajes nacionales aparece una conducta más espontánea: el 20% de las búsquedas corresponde a viajes con menos de 10 días de anticipación, lo que refleja una demanda asociada a escapadas cortas.

“Uno de los grandes diferenciales de este Hot Sale es la financiación. Hoy somos la única agencia en Argentina que permite abonar viajes internacionales en hasta 3 cuotas sin interés, tanto en pesos como en dólares, a través de Cuotas Despegar y con todos los medios de pago”, explicó Paula Cristi, gerente general de Despegar para Argentina y Uruguay. La ejecutiva remarcó que esa posibilidad, junto con ahorros de hasta 30% en paquetes que combinan vuelo y alojamiento, impulsa especialmente la demanda de viajes al exterior.

Hot Sale 2026: descuentos, cuotas y una compra más pensada

El evento, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), vuelve a mostrar un alto nivel de tráfico desde el inicio. Durante la primera jornada, el sitio oficial acumuló más de 5,6 millones de usuarios y tuvo un pico nocturno de más de 423.000 usuarios conectados en simultáneo. Las categorías más visitadas fueron MegaOfertas, electro, indumentaria, viajes, muebles y maquillaje.

La CACE informó además que el descuento promedio alcanzó el 34%, cuatro puntos por encima de 2025 y en el nivel más alto de los últimos ocho años. Sin embargo, el dato central no pasa solo por la rebaja: las cuotas, el costo de envío, la disponibilidad de stock y la logística se volvieron factores decisivos para cerrar la compra.

En el día 2 del Hot Sale 2026, el consumo online dejó una postal bastante nítida: el Mundial calentó la demanda, los televisores volvieron al centro de la escena, los viajes ganaron espacio con financiación y el comprador argentino se mostró menos impulsivo.

Ya no alcanza con ofrecer descuentos agresivos: las marcas compiten por precio, cuotas, entrega y confianza.

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