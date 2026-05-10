Ventas minoristas: fuerte caída en abril y ya suman un año entero en retroceso

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas en Argentina registraron una caída del 3,2% interanual en abril, marcando el decimosegundo mes consecutivo de retracción en el consumo. Con este resultado, el primer cuatrimestre del año acumula un descenso del 3,5%. Asimismo, en la comparación mensual desestacionalizada respecto a marzo, se observó una merma del 1,3%.

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) señalaron que el comportamiento de los consumidores se orientó principalmente hacia rubros esenciales y de recambio estacional, bajo una marcada búsqueda de promociones y financiamiento.

A su vez, advirtieron que el incremento en los costos operativos y de los servicios básicos ha limitado severamente la rentabilidad de los establecimientos. Un dato relevante es que las ventas online crecieron un 8% interanual, aunque este desempeño no fue suficiente para compensar la caída general del índice.

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Los rubros más afectados, con la excepción de las farmacias

El informe detalló que seis de los siete sectores relevados terminaron en terreno negativo. El rubro de Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles sufrió la mayor caída, con un retroceso del 12,3% interanual y una baja acumulada del 13,1% en el año. Le siguieron Perfumería, con una baja del 7,2%; Textil e indumentaria, que cayó un 3,7%; y Alimentos y bebidas, con una disminución del 3,1% interanual.



Por su parte, el sector de Ferretería y materiales para la construcción retrocedió un 4,2%, mientras que Calzado y marroquinería tuvo una leve caída del 0,5%. En este escenario de contracción generalizada, Farmacia se mantuvo como la única excepción, logrando un incremento del 6,1% interanual en sus ventas y un alza acumulada del 3,0% en lo que va de 2026.

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Expectativas y clima de inversión entre los comerciantes

En cuanto a la situación actual de los comercios, el 53,3% de los propietarios consultados reportó una estabilidad respecto al año anterior, lo que representa una ligera mejora de 2,5% frente a los valores de marzo. Sin embargo, la perspectiva sobre el futuro cercano es cautelosa: el 49% de los encuestados cree que la situación se mantendrá igual en los próximos 12 meses, mientras que solo el 37,2% espera una mejora, cifra que cayó respecto al mes previo.



Finalmente, el reporte de CAME reveló que el contexto actual no es percibido como un momento propicio para el crecimiento empresarial. El 58,7% de los comerciantes considera que no es una etapa oportuna para realizar inversiones, frente a apenas un 12,6% que planea realizar algún tipo de desembolso.

MEG / EM