Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas en Argentina registraron una caída del 5,6% en febrero de 2026 frente al mismo mes del año anterior. El dato surge del Índice de Ventas Minoristas (IVM) elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que midió un valor índice de 89,4 para el segundo mes del año. Con este resultado, el sector acumuló un retroceso del 5,2% en el primer bimestre del 2026 en comparación con el mismo período de 2025.

A pesar de la contracción en la comparación interanual, el relevamiento detectó una suba del 2,6% en la medición mensual desestacionalizada respecto de enero. Esta mejora intermensual cortó una racha negativa, aunque el índice general todavía se mantiene lejos de los niveles registrados en el último trimestre de 2024. La entidad empresaria señaló que el consumo muestra señales mixtas según el rubro analizado en todo el territorio nacional.

El impacto en alimentos y la dinámica por sectores

El rubro de Alimentos y Bebidas sufrió una de las caídas más profundas del mes con un retroceso del 8,7% anual en febrero. En el acumulado del primer bimestre, este sector esencial para el consumo masivo mostró una baja del 7,4%. Sin embargo, en la comparación directa contra enero, este segmento logró un incremento desestacionalizado del 1,4%, lo que sugiere un piso en la velocidad de caída de las ventas.

El sector de Bazar, decoración, textiles de hogar y muebles fue el más afectado durante febrero con un desplome del 14,4% anual. La cifra acumulada del rubro en lo que va del año alcanzó una variación negativa del 15,6%, mientras que su desempeño mensual también fue esquivo con una baja del 2,0% respecto de enero. Estos datos reflejan la postergación de gastos en bienes que no son de primera necesidad por parte de las familias.

En contraste con la tendencia general, el sector de Farmacia presentó una leve variación positiva del 0,3% anual en febrero. En los dos primeros meses de 2026, las ventas en este rubro crecieron un 2,4%, posicionándose como uno de los pocos segmentos con saldo a favor. No obstante, la medición intermensual desestacionalizada para las farmacias marcó un ligero descenso del 0,2% frente a los niveles de enero.

El rubro de Calzado y marroquinería también mostró señales de recuperación en el margen al registrar un salto mensual del 8,8% desestacionalizado. Si bien en la comparación contra febrero de 2025 las ventas cayeron un 1,1%, la mejora respecto del mes previo fue la más alta entre todos los sectores relevados. En el acumulado anual de los primeros dos meses, este segmento específico arrastra una baja del 2,1%.

El sector de Perfumería experimentó una fuerte retracción del 10,7% anual en febrero, consolidándose como uno de los rubros con mayor caída en la comparación interanual. Pese a este derrumbe, el sector mantiene un saldo positivo en el acumulado del primer bimestre con una suba del 2,8%. En la medición mensual desestacionalizada, la actividad de las perfumerías retrocedió un 4,7% respecto de enero, reflejando una pérdida de dinamismo tras el inicio del año.

En cuanto a Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción, las ventas mostraron una estabilidad casi total con una leve baja del 0,3% anual. En el acumulado de los dos primeros meses de 2026, el rubro presenta un crecimiento del 2,5% en comparación con el mismo período del año pasado. Sin embargo, el desempeño mensual desestacionalizado registró una caída del 3,1%, lo que marca una desaceleración frente al nivel de actividad del mes previo.

Por último, el rubro Textil e indumentaria sufrió una disminución del 7,4% anual en febrero, continuando con la tendencia negativa que arrastra el sector. Esta caída se profundiza al observar el acumulado bimestral, que arroja una contracción del 9,2% frente a los mismos meses de 2025. Asimismo, la evolución mensual desestacionalizada mostró un descenso del 5,1% respecto de enero, siendo uno de los segmentos más afectados por la merma en el poder adquisitivo.

Metodología y alcance del relevamiento de la CAME

El Índice de Ventas Minoristas de febrero se elaboró a partir de un relevamiento mensual realizado entre 1.181 comercios minoristas del país. El trabajo de campo se llevó a cabo entre el 1 y el 6 de marzo a través de un cuestionario estructurado. La medición busca captar las variaciones de facturación a precios constantes utilizando los índices de precios al consumidor reportados por el INDEC para deflactar los valores nominales.

Para el cálculo del IVM, la CAME utiliza una estructura jerárquica que combina datos de distintos rubros y regiones con base 2022=100. El modelo contempla diferencias geográficas entre los comercios ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y el interior del país. Además, se aplican correcciones econométricas para minimizar distorsiones por subdeclaración de facturación e informalidad.

A partir de agosto de 2025, la metodología incorporó los datos de la Cámara de Perfumerías de la Argentina para fortalecer la medición de ese rubro específico. Esta estimación adicional se basa en el relevamiento de 267 perfumerías con cobertura nacional y ventas a precios reales. Según explicó la entidad, este ajuste no altera la serie histórica ni la definición del indicador, sino que suma una fuente sectorial de precisión.

