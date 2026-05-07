La industria volvió a generar un número positivo después de meses. Y es que en marzo el índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) mostró una suba de 5% en la comparación interanual, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

En el sector textil se pierden 1.400 puestos de trabajo por mes, según FITA

Según informó el organismo, en el acumulado del primer trimestre de 2026 la industria presenta una disminución de 2,3% respecto a igual período de 2025, mientras que el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación positiva de 3,2% respecto al mes anterior.

Por otra parte, el índice serie tendencia-ciclo registra una variación positiva de 0,6% respecto al mes anterior. Con este dato, la industria corta con un periodo de ocho meses consecutivos de caída de la actividad: julio (-0,7%), agosto (-4,2%), septiembre (-0,2%), octubre (-2,7%), noviembre (-8,8%), diciembre (-4%), enero (-3,2%) y febrero (-4%).

El desempeño de los distintos rubros de la industria

En marzo de 2026, diez de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron subas interanuales. En orden a su incidencia en el nivel general, se registraron subas en “Alimentos y bebidas”, 7,9%; “Sustancias y productos químicos”, 15,9%; “Madera, papel, edición e impresión”, 12,8%; “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”, 13,5%; “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, 7,6%; “Productos de metal”, 9,2%; “Productos minerales no metálicos”, 6,9%; “Productos de tabaco”, 28,2%; “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras”, 3,1%; y “Otro equipo de transporte”, 4,0%.

Por otra parte, mostraron disminuciones las divisiones de “Industrias metálicas básicas”, 10,1%; “Maquinaria y equipo”, 11,3%; “Productos textiles”, 23,3%; “Prendas de vestir, cuero y calzado”, 8,9%; “Productos de caucho y plástico”, 2,4%; y “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, 0,5%.

Desde el CEPEC comentaron: "La industria empezaría a estabilizarse en sectores vinculados al consumo masivo, energía y automotrices, pero sigue muy débil en ramas ligadas al mercado interno y a la inversión productiva".

Y agregaron: "Si en los próximos meses se consolida la mejora mensual, podría marcar el inicio de una recuperación industrial más firme".

Por otra parte, Tomás Amerio, economista de la Fundación Libertad y Progreso, comentó: "El rebote industrial de marzo, que muestra señales positivas tanto de manera mensual como interanual, debe leerse con un doble click. Una porción relevante de la suba interanual se explica por la baja base de comparación: en marzo de 2025 las inundaciones en Bahía Blanca habían paralizado el polo petroquímico. Descontado ese efecto, la mejora se modera. Persiste, además, una industria con contrastes: traccionan construcción, energía y agroindustria exportadora, mientras textiles, maquinaria agrícola y siderurgia siguen en contracción profunda, con la presión importadora desde China como factor adicional. El acumulado trimestral aún negativo confirma que la recuperación es desigual y todavía frágil."

En el sector textil se pierden 1.400 puestos de trabajo por mes

La actividad textil registró en febrero una caída interanual de 33,2%, muy por debajo del retroceso de 8,7% de la industria en general, según el último informe de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA). El dato no solo refleja la profundidad de la crisis que atraviesa el sector, golpeado por la caída del consumo interno y el avance de las importaciones, sino que también destaca que este fue el peor febrero del que se tiene registro.

El informe muestra que en el acumulado del bimestre se observa la misma brecha: la actividad textil se contrajo 29,4%, mucho más que la industria en general, que lo hizo un 6%.

Respecto de la caída del Índice de Producción Industrial textil (IPI), se explica principalmente por la contracción de “Tejidos y acabados textiles” (-47 % interanual y -41,4 % bimestral). El resto de las actividades — aunque en menos cuantía —, también incidieron negativamente, con excepción de “Preparación de fibras”, que creció más del 20 % en ambos períodos.

El deterioro de la industria textil también se evidencia en el nivel de utilización de la capacidad instalada, que se ubicó en apenas 40%, unos 6,5 puntos porcentuales menos que en el mismo mes del año anterior y muy por debajo del promedio industrial, que alcanza el 54,6%.

FN