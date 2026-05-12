Las figuritas del Mundial son furor en el Hot Sale 2026

El Hot Sale 2026 arrancó con una señal clara en Mercado Libre: el fútbol empezó a marcar el ritmo de las compras online. A pocas semanas del evento deportivo más esperado por los argentinos, la plataforma registró durante el primer día una fuerte demanda de productos vinculados con el entretenimiento en casa, las reuniones con familia y amigos, y la previa mundialista.

Hot Sale 2026: el Mundial empujó la compra de Smart TV grandes en el primer día

Según informó la compañía, entre los 10 productos más vendidos por cantidad de unidades, los Smart TV ocuparon la mayoría de los lugares del ranking. El dato confirma una tendencia que también se observa en otros retailers: muchos consumidores están aprovechando las promociones del Hot Sale para renovar la experiencia de entretenimiento en el hogar antes del Mundial.

El evento llega con una propuesta agresiva en descuentos y financiación. Durante el Hot Sale, Mercado Libre ofrece más de 14 millones de productos con rebajas de hasta 45%, hasta 18 cuotas sin interés y beneficios exclusivos para suscriptores de Meli+. Además, todas las compras realizadas dentro de la plataforma cuentan con Compra Protegida.

Smart TV, figuritas y tecnología

Además de los televisores, Mercado Libre detectó un fuerte interés por productos asociados directa o indirectamente a la previa futbolera. Entre los artículos más elegidos aparecieron las figuritas del Mundial, un clásico de cada torneo, junto con el Kit Starlink de internet, que también se ubicó entre los productos destacados del primer día.

Una a una, las últimas promociones de bancos y billeteras en el Hot Sale 2026: 24 cuotas y descuentos de hasta 50%

La demanda también alcanzó a otros bienes durables y de alto valor, como lavarropas, consolas de juegos y aires acondicionados. Este comportamiento refleja una compra más planificada: los usuarios comparan precios, buscan financiación y aprovechan el evento para adelantar consumos que, fuera de una fecha promocional, implican un mayor esfuerzo de bolsillo.

En términos de categorías, las más demandadas durante la primera jornada fueron Hogar, Belleza y Consumo Masivo. Dentro de esos segmentos, la plataforma destacó productos como colchones y sommiers, sérums faciales, cerveza y cápsulas de café, que estuvieron entre los más elegidos por los usuarios.

El primer día del Hot Sale en Mercado Libre dejó así una postal de consumo atravesada por el calendario deportivo. Los argentinos buscan equiparse para ver el Mundial, pero también aprovechan el evento para comprar tecnología, productos para el hogar y artículos de consumo cotidiano con descuentos, cuotas y beneficios adicionales.

El relevamiento de la Cámara, los organizadores del evento

El Hot Sale 2026 volvió a consolidarse como uno de los eventos más relevantes del comercio electrónico argentino: desde el inicio de la edición ya acumuló más de 5,6 millones de usuarios en el sitio oficial, según datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). El evento, que se extenderá hasta el miércoles 13 de mayo a las 23:59, registró tres picos de tráfico durante el primer día: uno a la 1:30 de la madrugada, con 127.000 usuarios simultáneos; otro a las 13:50, con 140.000 usuarios; y el más alto a las 22:55, cuando se conectaron 423.000 usuarios simultáneos, triplicando el registro de la madrugada.

El comportamiento de navegación mostró un consumidor más racional, informado y planificador. De acuerdo con la CACE, los usuarios permanecieron en promedio casi 8 minutos dentro del sitio oficial, un dato que refleja una mayor búsqueda de precios competitivos, variedad de productos, promociones y financiación antes de concretar la compra. A nivel federal, las ciudades con mayor participación fueron Buenos Aires, Córdoba Capital, Rosario, San Miguel de Tucumán y Salta Capital, lo que confirma el alcance nacional del evento y el crecimiento sostenido del eCommerce en distintas regiones del país.

En cuanto a las categorías más visitadas, el ranking fue liderado por MegaOfertas, la sección del sitio oficial que agrupa productos destacados. Luego se ubicaron Electrodomésticos, Indumentaria, Muebles, Viajes, Deportes, Salud y Belleza, Motos y Autos, y Supermercados y bodegas. En paralelo, el descuento promedio de las ofertas alcanzó el 34%, uno de los niveles más altos de los últimos años. El perfil de los usuarios también mostró una fuerte mayoría femenina, con el 67% del total, mientras que los grupos etarios más representados fueron personas de 25 a 55 años (54%), mayores de 55 años (41%) y jóvenes de 18 a 24 años (5%).

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