Nuevo récord de tráfico en el Hot Sale 2026: más de 120.000 usuarios conectados al mismo tiempo

La edición 2026 del Hot Sale inició con una actividad masiva en las plataformas digitales y consolidó su posición como uno de los eventos de consumo más importantes del país. La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) informó que el sitio oficial registró una concurrencia superior a los 120.000 usuarios en simultáneo durante las primeras horas de la jornada. Este evento, que se extiende hasta el miércoles 13 de mayo a las 23:59h, cuenta con la presencia de más de 800 empresas de diversos sectores.

Hot Sale 2026: cuáles son las recomendaciones para evitar estafas durante las compras online

Cuándo hubo mayor índice de audiencia y las estrategias para facilitar la búsqueda

El pico máximo de navegación tuvo lugar a la 1:30am de este lunes, momento en que el interés de los compradores alcanzó su punto más alto. El flujo de visitas provino principalmente de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán y Entre Ríos. En cuanto a los rubros con mayor demanda, los electrodomésticos, la indumentaria y los viajes encabezan la lista de preferencias. Los términos de búsqueda más frecuentes en el portal oficial incluyen artículos esenciales para el hogar como heladeras, zapatillas, lavarropas y notebooks.

La tecnología ocupa un lugar central en la dinámica de esta edición para facilitar la toma de decisiones. El sitio web incorporó nuevamente a Cybot, un asistente virtual que utiliza inteligencia artificial para filtrar ofertas de acuerdo con los medios de pago y los gustos personales de cada navegante. Según las autoridades de la CACE, la adopción de estas herramientas agiliza la búsqueda entre las miles de opciones disponibles y permite un proceso de compra mucho más fluido. Las secciones especiales de descuentos, como las "Mega Ofertas Bomba" y "la Noche Bomba", traccionan una parte significativa del tráfico nocturno y mantienen la expectativa de los consumidores.

Cómo fue la tendencia de consumo y qué beneficios podés encontrar

Las primeras cinco horas del evento arrojaron cifras contundentes con casi 50.000 transacciones y una facturación superior a los $4.482 millones. En este periodo, el ticket promedio se ubicó en $91.374, con un pico de actividad inicial que alcanzó las 120 órdenes por minuto. La tarjeta de crédito se consolidó como el método de pago predilecto al concentrar el 47% de las operaciones, mientras que las transferencias bancarias y las billeteras digitales ocuparon el segundo y tercer lugar respectivamente. Un dato relevante es la preferencia por la financiación corta, ya que el 61% de los usuarios optó por el pago en una sola cuota, una tendencia que creció ocho puntos respecto a la edición del año anterior.

La lista de compras de los argentinos muestra una gran variedad de productos: si bien la indumentaria lidera con el 48,1% de las ventas, categorías como salud, belleza y materiales de construcción ganaron un peso significativo en esta madrugada. El éxito de las promociones resultó evidente: el 71% de las órdenes incluyó algún tipo de beneficio, entre los cuales el envío gratuito fue la herramienta de mayor tracción. De hecho, uno de cada dos pedidos contó con este beneficio logístico. Estos resultados demuestran que los consumidores planificaron sus compras con antelación para adquirir tanto artículos de uso cotidiano como materiales para proyectos de mayor envergadura.

AI/fl