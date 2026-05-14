Alerta en el sector agroexportador argentino tras la reunión entre Trump y Xi Jinping: “Más que amenaza es una realidad”

El periodista especializado en agro, Carlos Etchepare, en contacto con Canal E, se refirió a que la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping volvió a encender las alarmas en el sector agroexportador argentino.

Etchepare sostuvo que la postura de Donald Trump no debe interpretarse como una simple presión diplomática. “Yo te diría que más que amenaza es una realidad y no tenés que olvidarte que parte de la política de Donald Trump fue primero Estados Unidos”, explicó. Según analizó, la estrategia del mandatario norteamericano apunta directamente a recuperar participación en el mercado chino de productos agrícolas.

El detrás de la visita de Donald Trump en China

Asimismo, recordó que Estados Unidos llegó a venderle a China “alrededor de 25 millones de toneladas de poroto de soja por año”, aunque esa cifra cayó tras la guerra comercial y los aranceles impulsados por Estados Unidos. “La intención de Trump es que China le vuelva a comprar 25 millones de toneladas de soja, por lo menos, en un año comercial”, afirmó.

En ese escenario, Etchepare advirtió sobre las consecuencias para Argentina y Brasil: “Lo que está buscando Trump es decir, vuelvan a comprarnos a nosotros, a los Estados Unidos, 25, 30 millones de toneladas de soja y eso se lo van a comprar de menos a Brasil y también a la Argentina”.

Cuál es el panorama de los alimentos

A su vez, señaló que el mercado global de alimentos sigue teniendo demanda, pero el problema central es el precio. “En general todo lo que es alimento termina teniendo una demanda. El tema es el precio”, sostuvo. Y agregó una definición clave para entender la actualidad del negocio sojero: “Ahora no hay demanda en crecimiento y ese es el principal dato que tenemos que tener en cuenta”.

El entrevistado remarcó que el gran motor del comercio mundial de soja fue China, país que actualmente “está importando en este momento más de 100 millones de toneladas de soja por año”, aunque aclaró que ese crecimiento se estabilizó hace varios años. “China ha frenado ese interés por comprar tanta soja”, explicó.

En relación con la situación argentina, describió un escenario complejo para los productores. “Tenemos que pensar que un productor argentino está cobrando 330, 340 dólares por su soja, con costos en dólares que han subido muchísimo porque además en la Argentina tenemos inflación en dólares”, expresó.