Miguel Chej Muse cuestionó la desregulación de las operaciones inmobiliarias y aseguró que “no va a bajar los costos”

Miguel Chej Muse, desarrollador inmobiliario, afirmó en diálogo con Canal E que la desregulación impulsada por el Gobierno “no va a bajar los costos” de las operaciones inmobiliarias y advirtió sobre los riesgos de “desprofesionalizar” el sector.

Además, el desarrollador inmobiliario sostuvo que la iniciativa oficial no traerá beneficios concretos para compradores e inquilinos y aseguró que el mercado ya funciona, en gran parte, de manera libre.

“La realidad es que suena lindo, pero en la práctica eso no va a pasar”, afirmó Chej Muse sobre la promesa oficial de reducir los costos operativos. Según explicó, durante los años en que el sector estuvo desregulado “los costos no cambiaron” y recordó que actualmente apenas el 1,3% de las operaciones se realiza entre dueños directos, mientras que el resto pasa por inmobiliarias.

El rol de las inmobiliarias y el temor a la desprofesionalización

Para Chej Muse, los consumidores continúan eligiendo trabajar con profesionales porque buscan respaldo jurídico, fiscal y notarial en operaciones que suelen involucrar el patrimonio más importante de una familia. “La operación es lo más importante que tiene una persona en su vida”, remarcó.

Además, defendió la función de los colegios profesionales y advirtió que eliminarlos podría generar más problemas para los usuarios. “Si vos sacás a los colegios y tenés que ir a justicia ordinaria, imaginate una persona que fue estafada. ¿A quién va a reclamar?”, planteó. También señaló que los colegios “no tienen ningún costo para el Estado” y que cumplen tareas de control ético y supervisión de matrículas.

En ese contexto, el desarrollador consideró poco probable que el proyecto avance en el Congreso. “No creo que salga. Lo veo difícil y tampoco creo que beneficie a la sociedad”, expresó. A su vez, alertó que una eventual apertura total podría favorecer el ingreso de plataformas internacionales y actores ocasionales. “Eso va a centralizar el mercado y desprofesionalizarlo”, sostuvo.

Reactivación del mercado y oportunidades de compra

Más allá del debate regulatorio, Chej Muse destacó una recuperación de la actividad inmobiliaria durante los últimos meses. Según explicó, febrero fue un período débil, pero marzo, abril y mayo mostraron una fuerte mejora en consultas y reservas.

“El mercado está dinámico, hay mucha oferta y negociación de precios”, indicó al referirse al segmento de alquileres. En ese sentido, aclaró que la posible desregulación no tendría un impacto relevante sobre los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires debido a la normativa vigente que prohíbe cobrar honorarios a los inquilinos.

Sobre la compraventa de propiedades, el especialista consideró que existe una ventana de oportunidad para quienes puedan acceder al mercado. “Los precios siguen baratos y hoy es más barato comprar un dólar que lo que va a ser dentro de seis meses”, afirmó. Incluso recomendó aprovechar el contexto actual: “El que pueda comprar hoy, que compre ya”.

También anticipó una mejora gradual en el financiamiento hipotecario. Destacó que varios bancos comenzaron a desarrollar plataformas para agilizar operaciones y facilitar el acceso a propiedades aptas crédito. “De a poquito se está aceitando el sistema”, explicó, aunque reconoció que todavía falta personal capacitado y mayor atención presencial para acompañar a los clientes.