Eugenia Muzio: “El atraso en precios es mínimo del 15%”

El aumento de apenas 1% aplicado por YPF sobre los combustibles volvió a poner el foco sobre el delicado equilibrio entre inflación, consumo y tarifas. Para la periodista de Editorial Perfil, Eugenia Muzio, la decisión de la petrolera estatal expone tanto la fragilidad del bolsillo de los argentinos como la estrategia oficial de evitar un nuevo salto inflacionario.

“Yo diría aumento mínimo también de las naftas”, señaló la periodista al analizar la suba aplicada antes del vencimiento del acuerdo de estabilidad de precios por 45 días. Según explicó, el ajuste representa apenas unos pesos por litro y responde a una evaluación concreta del mercado. “Es lo que el consumidor hoy puede sostener”, afirmó sobre la decisión de YPF.

Muzio explicó que el consumo de combustibles continúa condicionado por la pérdida de poder adquisitivo y por el peso creciente de los servicios en los ingresos familiares. “Los salarios siguen pudiendo pagar poco”, remarcó, al tiempo que señaló que la medida también busca colaborar con el Gobierno para moderar el índice inflacionario.

Tensión en las petroleras y expectativa por la inflación

La periodista advirtió que el congelamiento parcial de precios genera incomodidad entre las compañías privadas del sector. Mientras YPF cuenta con integración en producción y refinación, otras empresas enfrentan mayores dificultades para absorber costos.

“El atraso en precios es mínimo del 15% y si vamos a import parity, estamos en un 18% de atraso”, sostuvo al describir el reclamo de las petroleras. Además, recordó que YPF concentra el 56% del mercado, lo que obliga al resto de las firmas a seguir su estrategia para no perder clientes.

Sobre el dato de inflación que dará a conocer el INDEC, Muzio indicó que el mercado espera un índice “con un 2 adelante”. “Si viene con un 3 sería una sorpresa”, aseguró. En ese sentido, explicó que la desaceleración de alimentos podría compensar parcialmente el impacto de combustibles y transporte.

Tarifas, subsidios y presión sobre el bolsillo

La especialista también analizó el efecto de los próximos aumentos en colectivos y trenes. Detalló que las líneas de colectivos de Ciudad y Provincia ya registraron incrementos y que el boleto de tren tendrá una suba acumulada de 18%.

“Son aumentos que van muy por encima de lo que están yendo los salarios”, alertó Muzio, quien además recordó que muchos ingresos aún corren por detrás de la inflación acumulada.

Finalmente, sostuvo que el Gobierno buscará capitalizar políticamente cualquier desaceleración del índice inflacionario. “Cualquiera sea el dato lo van a festejar”, afirmó, aunque aclaró que la inflación viene acelerándose desde hace casi un año y que todavía persisten fuertes tensiones sobre precios y consumo.