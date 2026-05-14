Sebastián Di Doménica destacó el acercamiento entre Estados Unidos y China: “Siguen siendo grandes competidores”

La reciente cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping volvió a poner a la inteligencia artificial en el centro de la escena mundial. Según explicó Sebastián Di Doménica, especialista en tecnología, el encuentro entre ambas potencias dejó señales de cooperación comercial y tecnológica, aunque también expuso la fuerte disputa estratégica por dominar el desarrollo de la IA.

“China y Estados Unidos siguen siendo grandes competidores en lo que tiene que ver con la tecnología y la inteligencia artificial”, sostuvo el especialista. Sin embargo, destacó que el diálogo abierto entre ambos gobiernos resulta clave para reducir tensiones y generar acuerdos en sectores sensibles.

Di Doménica explicó que Trump viajó acompañado por importantes empresarios tecnológicos como Elon Musk, Tim Cook y Jensen Huang, CEO de Nvidia, con el objetivo de exhibir el peso tecnológico estadounidense y fortalecer negocios con el gigante asiático.

“Nvidia está interesado en que China le compre los chips”, señaló al referirse al conflicto surgido tras las restricciones impuestas por Estados Unidos para evitar la venta de hardware avanzado al mercado chino. Según detalló, la empresa norteamericana fabrica los chips más importantes para el desarrollo de modelos de inteligencia artificial y busca recuperar ese mercado.

La disputa tecnológica y el negocio de la inteligencia artificial

El analista recordó que China avanzó rápidamente en el desarrollo de inteligencia artificial a partir de empresas locales como Huawei y proyectos como DeepSeek. Esto generó preocupación en Washington y profundizó la competencia tecnológica.

“La inteligencia artificial es la carrera estratégica global”, afirmó Di Doménica. En ese sentido, explicó que ambas potencias buscan quedarse con el liderazgo económico y tecnológico de las próximas décadas.

También destacó que China mantiene fuertes controles sobre el uso de datos dentro de su territorio. “Son muy celosos de los datos propios de China”, remarcó, al explicar por qué plataformas como Facebook continúan bloqueadas en ese país.

Según el especialista, uno de los principales avances de la cumbre fue la posibilidad de flexibilizar restricciones comerciales. “China va a abrir más las puertas para hacer negocios con las empresas norteamericanas”, indicó, mientras que Estados Unidos permitiría nuevamente la venta de ciertos chips de Nvidia al mercado chino.

El debate por el uso militar de la IA y la medicina

Uno de los puntos más relevantes del encuentro fue la discusión sobre los riesgos del uso militar de la inteligencia artificial. Di Doménica consideró positivo que ambas potencias comiencen a debatir límites concretos.

“La inteligencia artificial debe ser regulada”, aseguró. Además, reveló que durante la reunión se habló sobre posibles restricciones al uso de armas autónomas y sistemas nucleares gestionados con IA.

Por otro lado, el especialista mencionó un estudio de la Universidad de Harvard sobre inteligencia artificial aplicada a emergencias médicas. “La inteligencia artificial puede asistir a los médicos en situaciones de urgencia”, explicó, aunque aclaró que la tecnología debe funcionar como complemento y nunca como reemplazo del profesional de la salud.