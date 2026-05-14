Martín Simonetta: “Es de una gran trascendencia la reunión que ha finalizado hace poco tiempo entre Trump y Jinping en China”

El economista, Martín Simonetta, en comunicación con Canal E, analizó las consecuencias geopolíticas y económicas de la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping, y advirtió sobre el posible impacto que un nuevo acuerdo comercial entre ambas potencias podría generar sobre las exportaciones argentinas, especialmente en el mercado agrícola y sojero.

“Creo que es de una gran trascendencia la reunión que ha finalizado hace poco tiempo entre Trump y Jinping en China”, afirmó Martín Simonetta. Además, resaltó que el encuentro representa una señal de distensión luego de meses de tensión creciente entre Estados Unidos y China: “Creo que es importante marcar este encuentro como un punto de distensión, una relación que venía en una creciente tensión a nivel global y que podría tener implicancias muy serias”.

Cuándo empieza el conflicto entre China y Estados Unidos

Asimismo, recordó que el conflicto se profundizó tras el regreso de Trump al poder. “La tensión comenzó a crecer, como sabemos, a partir de la asunción de Trump como presidente, las distintas políticas restrictivas que aplicó sobre productos chinos”, planteó.

Además, Simonetta vinculó el contexto geopolítico con la guerra en Medio Oriente: “La situación mundial que estamos viendo en el marco de la guerra con Irán también incrementó la tensión, especialmente que China es más dependiente de la energía iraní que los Estados Unidos”.

Los magnates del ámbito tecnológico se hicieron presentes en la cumbre

A su vez, destacó que la reunión mostró “signos claros de ambas partes de cooperación” y remarcó la presencia de empresas tecnológicas estadounidenses en la comitiva oficial. “Con el apoyo de distintas empresas tecnológicas americanas, como Neuralink, con la presencia de Elon Musk, también Nvidia, Apple, entre otras”, enumeró.

Sin embargo, el entrevistado advirtió que existe un límite que China no está dispuesta a negociar: “Xi Jinping, marcando un punto que sería, como decíamos antes, rompeacuerdo, deal breaker, que es la cuestión de Taiwán”.

Por otro lado, analizó la posibilidad de que Estados Unidos le exija a China aumentar la compra de productos agrícolas norteamericanos, lo que podría afectar directamente a Argentina. “Estados Unidos, Brasil y la Argentina, no en ese orden necesariamente, son los tres mayores productores globales”, expresó.