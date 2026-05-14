Cuánto necesita una familia tipo para ser clase media en Uruguay

Sobre el costo de vida en Argentina y Uruguay, el economista uruguayo, Juan Sánchez, en diálogo con Canal E, analizó cuánto necesita una familia para pertenecer a la clase media, el impacto del alquiler, la situación de los jubilados y las dificultades de acceso a la vivienda.

Según explicó Juan Sánchez, en Uruguay “estamos hablando de 93.000, 95.000, que serían básicamente 2.000 y pico de dólares” para una familia tipo. Sin embargo, aclaró que esos valores contemplan vivienda propia: “Considerando costo de vida y propiedad de vivienda”.

Qué se tiene en cuenta en el cálculo para ser clase media

Al profundizar sobre el impacto del alquiler, resaltó: “Tendrías que agregar costo de vida y propiedad de vivienda, quiere decir que el que no tiene propiedad de vivienda tiene que agregar a esto para un alquiler normalito”. En ese sentido, detalló que el gasto extra puede ubicarse entre “20.000 a 30.000” pesos uruguayos, equivalentes a “casi 500 a 700 dólares”.

Con ese escenario, Sánchez resumió: “Para ser considerado de clase media en Uruguay, una familia tipo de dos adultos y dos hijos, los hogares siempre tienen un poco menos y cada vez menos, cada vez más tenemos menos hijos, necesitan ingresos superiores a esto”.

Situación delicada para los jubilados en Uruguay

También se refirió a la situación previsional y aseguró que la mayoría de los jubilados uruguayos no logra alcanzar un nivel de vida de clase media. “Normalmente es de clase baja la mayoría de los jubilados”, afirmó. Además, precisó que, “una inmensa mayoría, estamos hablando más del 50 o 60%, tiene ingresos menores a 1.000 dólares”.

Sobre las jubilaciones mínimas, el entrevistado indicó que, “estamos hablando de una jubilación mínima que puedan dar los 30.000 pesos”, lo que equivale aproximadamente a “500 dólares”.

Sin embargo, explicó que el mayor problema social en Uruguay hoy no se concentra en los adultos mayores, sino en los hogares jóvenes: “Los que sí están en la línea de pobreza son los jóvenes”. Y agregó: “Los hogares con jóvenes, ponen menores de 18 años, tienen altos niveles de pobreza muy superiores a la media en Uruguay”.