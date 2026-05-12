Se necesitan $2.384.000 para ser clase media: “Hoy los argentinos tienen un tercio menos de poder de compra que en diciembre de 2023”

El economista, Federico Vaccarezza, dialogó con Canal E y evaluó que el fuerte aumento del costo de vida y la pérdida del poder adquisitivo siguen golpeando a la clase media argentina.

Según detalló Federico Vaccarezza, los números actuales muestran un escenario cada vez más complejo para los trabajadores argentinos. “Según los datos de Lideco difundidos en estos días, una familia necesita aproximadamente, sin contar el alquiler, $2.384.000 para estar dentro de la clase media”, afirmó.

Cuánto necesita una familia para ser clase media

Asimismo, explicó que, al sumar vivienda y gastos básicos, el costo mensual se dispara aún más: “Si tenemos en cuenta un alquiler modesto de un departamento tres ambientes, no en una zona top de la Capital Federal, y a eso le sumamos las expensas y los gastos, estaría alrededor entre 2.300 y 2.500 dólares por mes, que necesita una familia para entrar al piso básico, por ahí, dentro de la clase media”.

Vaccarezza también comparó la evolución de la inflación con los salarios desde el inicio del gobierno de Javier Milei y aseguró que allí se encuentra “la madre de todos los males”. Luego, manifestó que, “la inflación, justamente, desde diciembre de 2023 hasta el último índice difundido durante el mes de abril, fue de 303%”, señaló. En contraste, indicó que, “el salario privado se ajustó, que es el mejor de los casos, 256%”.

Fuerte deterioro del poder adquisitivo

Además, sostuvo que el deterioro del ingreso real impacta directamente en el consumo: “Esto implica que hoy los argentinos tienen un tercio menos de poder de compra en promedio que en diciembre de 2023”.

El entrevistado remarcó que los salarios actuales están lejos de cubrir el costo de vida de una familia tipo. “Hoy por ahí es muy poca la posibilidad de que alguien, un padre de familia, una madre de familia, pueda tener un ingreso de 2.384.000 pesos por mes netos”, explicó.

También detalló cuáles son los ingresos promedio de los trabajadores registrados. “Estamos hablando de salarios promedio de convenio de 800.000, 900.000 pesos”, afirmó. Y agregó: “Muy lejos, muy lejos de poder cubrir una sola persona este ingreso para no caer dentro de la línea de la pobreza”.