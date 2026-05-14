Transparencia fiscal: Entre Ríos fue la primera provincia en mostrar impuestos en los tickets de compra

La provincia de Entre Ríos se convirtió en la primera jurisdicción del país en reglamentar el régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, conocido también como “Ley del Ticket”. La medida permitirá visualizar en los comprobantes de compra qué porcentaje del precio corresponde al producto y cuánto se destina al pago de impuestos.

Matías Olivero Vila, presidente de Lógica, explicó que hasta ahora solo se mostraban algunos impuestos nacionales en sectores específicos, como el combustible. “Ya estaba vigente para los impuestos nacionales cuando vamos a cargar combustible, pero no se veían los impuestos provinciales, no se veían ingresos brutos, no se veían las tasas municipales”, señaló.

Según detalló, la normativa nacional había invitado a las provincias a adherirse al sistema y Entre Ríos fue la primera en avanzar con una reglamentación integral. Luego se sumaron la Ciudad de Buenos Aires y Chubut, aunque con alcances más limitados.

Cómo funcionará la “Ley del Ticket”

Olivero Vila destacó que uno de los aspectos más innovadores del esquema entrerriano es que la información impositiva no solo aparecerá en el ticket final, sino también antes de concretar la compra.

“Antes de la compra nosotros nos enteramos de cuánto sale el producto y los respectivos impuestos”, afirmó. En ese sentido, explicó que en góndolas, publicidades y anuncios se exhibirá el precio total junto al valor neto sin impuestos.

Además, remarcó que anteriormente la diferencia solo contemplaba el IVA, mientras que ahora también se incluirán tributos provinciales. “Ahora se va a sacar el IVA e ingresos brutos y vamos a ver la diferencia entre el precio total y lo que es el neto de los impuestos nacionales y provinciales”, indicó.

El dirigente empresarial consideró que la reglamentación de Entre Ríos es la más completa hasta el momento porque permite avanzar hacia una mayor claridad tributaria para los consumidores.

El desafío de incorporar las tasas municipales

Otro de los puntos centrales del nuevo sistema es la posible incorporación de las tasas municipales dentro del detalle impositivo. Según explicó Olivero Vila, la adhesión dependerá de cada municipio.

“Hay un mecanismo en donde las provincias invitan a los municipios a que se adhieran”, comentó. Aunque aclaró que, por tratarse de una implementación reciente, todavía no existen municipios adheridos al esquema.

Mientras tanto, los comercios podrán exhibir esas tasas de manera voluntaria. Además, señaló que ni Chubut ni la Ciudad de Buenos Aires contemplan por ahora ese nivel de detalle en sus reglamentaciones.

Finalmente, Olivero Vila destacó la importancia de profundizar la transparencia fiscal para que los consumidores comprendan mejor la carga tributaria que impacta sobre los precios. “La idea es que a futuro adhieran para que se expongan también las tasas municipales”, concluyó.