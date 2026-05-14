Alberto Ruskolekier sobre el desarrollo de la IA: “Estados Unidos necesita de China inevitablemente en el tema de las tierras raras”

El analista internacional, Alberto Ruskolekier, dialogó con Canal E y aseguró que la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping marca un nuevo capítulo en la geopolítica global, atravesado por la disputa tecnológica, las tierras raras, Taiwán, la inteligencia artificial y el control energético mundial.

“Cuando hay una reunión de Estados Unidos y China, países que representan más del 40% del PBI mundial, esto no puede ni va a pasar desapercibido”, afirmó Alberto Ruskolekier. Y agregó: “Es el tema de todos los periódicos y medios de comunicación del mundo”.

Presencias importantes en la cumbre entre Trump y Xi Jinping

Asimismo, destacó la presencia de gigantes tecnológicos en la comitiva estadounidense: “Va por ejemplo Elon Musk, Tesla, va gente que representa a Apple, va gente que representa NVIDIA que es el principal fabricante de chips más sofisticados del mundo”.

Para Ruskolekier, el foco del encuentro pasa por la inteligencia artificial y el control de recursos estratégicos. “El tema de la inteligencia artificial que necesita los chips y los temas fundamentales”, planteó.

La importancia de Taiwán para Estados Unidos

En ese contexto, explicó la importancia geopolítica de Taiwán: “En Taiwán está el principal fabricante en cantidad y en última tecnología de los semiconductores y de los chips y los chips son fundamentales absolutamente para todo lo que estamos hablando”.

Además, el entrevistado remarcó la dependencia de Estados Unidos respecto de China en materia de tierras raras. “Estados Unidos necesita de China inevitablemente en el tema de las tierras raras”. Sobre la misma línea, detalló: “Estados Unidos tiene solamente el 2% de todas las tierras raras del mundo. China tiene casi el 50% y refina el 80% de las tierras raras”.

A su vez, sostuvo que el conflicto sobre Taiwán continúa siendo uno de los puntos más sensibles entre ambas potencias: “China dice que cualquier situación de Taiwán es una situación muy peligrosa y hay que manejarla adecuadamente”.