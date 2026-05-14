Eric Paniagua sobre el mercado financiero: “La suba del dólar difícilmente sea algo preocupante”

Los mercados financieros argentinos atraviesan jornadas de volatilidad moderada, con movimientos en el dólar, el riesgo país y la bolsa local que mantienen la atención de los inversores.

En diálogo con Canal E, el economista y socio de PX Capital, Eric Paniagua, analizó el escenario actual y explicó cuáles son las principales señales que observa el mercado.

La suba del dólar y la caída de la bolsa

Paniagua sostuvo que el reciente movimiento del tipo de cambio todavía no representa un factor de preocupación para el mercado financiero.

Según explicó, la suba del dólar ronda el 1%, mientras que la bolsa argentina atraviesa una corrección luego de varias ruedas positivas.

En ese contexto, afirmó que “hay un pequeño salto cambiario, pero difícilmente se podría calificar como algo preocupante”.

El economista señaló además que la caída de las acciones responde principalmente a una toma de ganancias luego de un ciclo alcista sostenido.

También remarcó que la estabilidad cambiaria de las últimas semanas generaba expectativas de algún ajuste en los precios de los activos financieros.

El impacto de Fitch y el comportamiento del riesgo país

Durante la entrevista, Paniagua analizó la reciente mejora en la calificación crediticia de la Argentina otorgada por la agencia Fitch.

Según indicó, el mercado recibió la noticia como una señal positiva sobre la sostenibilidad de la deuda local.

En ese sentido, sostuvo que “la calificación claramente fue tomada como algo positivo”.

Además, explicó que Fitch suele anticiparse a las decisiones que posteriormente toman otras grandes calificadoras internacionales como Moody’s o Standard & Poor’s.

El especialista consideró que, si otras agencias siguen el mismo camino, el riesgo país podría retomar una tendencia bajista durante el año.

Sin embargo, aclaró que los actuales niveles cercanos a 500 puntos básicos ya representan un escenario relativamente favorable para la Argentina.

Según explicó, “500 puntos básicos ya es un número bastante bajo para lo que es la deuda argentina”.

La importancia del FMI para el mercado

Paniagua también se refirió a la posibilidad de que el Fondo Monetario Internacional concrete un nuevo desembolso de dólares hacia la Argentina.

El economista destacó que toda entrada de divisas fortalece las reservas del Banco Central y mejora la percepción de los inversores.

En ese contexto, afirmó que “todo lo que sea entrada de divisas para las arcas del Banco Central va a ser bien tomado por los inversores”.

Además, remarcó que los tenedores de bonos locales e internacionales siguen de cerca la evolución de los acuerdos financieros con el organismo.

Qué inversiones recomienda el mercado

Consultado sobre las oportunidades de inversión, Paniagua sostuvo que los activos en pesos continúan siendo atractivos mientras el dólar mantenga cierta estabilidad.

Según explicó, las tasas actuales permiten obtener rendimientos interesantes frente a un escenario cambiario relativamente calmo.

En ese sentido, afirmó que “una tasa fija del orden del 20% contra un dólar quieto le da al inversor un buen retorno”.

El especialista también recomendó priorizar bonos con vencimientos dentro del actual mandato presidencial.

Además, consideró que los instrumentos financieros de corto y mediano plazo presentan menor incertidumbre para los inversores.

Por último, explicó que los bonos posteriores a 2027 ya incorporan escenarios vinculados a una eventual reelección presidencial y mayores niveles de riesgo político.