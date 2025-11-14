Eric Paniagua: “El acuerdo ya no es un trascendido, es un hecho”

Para Paniagua, el entendimiento entre Argentina y Estados Unidos dejó de ser un rumor. “El acuerdo ya creo que no es un trascendido, es un hecho”, afirmó, destacando que medios internacionales como Bloomberg lo dan por confirmado.

El especialista señaló que aún no se conocen los detalles del pacto, aunque anticipó que se trataría de un acuerdo de “amplio espectro” en línea con otros que la administración Trump está firmando con distintos países. “Es parte de la dinámica que la administración Trump está siguiendo, armar acuerdos bilaterales donde las transacciones comerciales quedan enmarcadas en algún aspecto encajonado”, expresó.

Respecto del impacto en la macro, Paniagua remarcó que las reservas continúan siendo un foco central de preocupación para el FMI. Sostuvo que el propio esquema monetario avalado por el organismo dificulta la acumulación de divisas y señaló que el Banco Central podría verse obligado a explorar alternativas. “La capacidad de Argentina para hacerse de reservas está limitada”, aseguró. Entre las opciones mencionó una eventual emisión de deuda aprovechando la baja del riesgo país tras las elecciones.

El swap con EE.UU. y el mensaje político interno

Sobre el intercambio de monedas activado por Argentina, Paniagua explicó que, en un contexto de mercados cerrados y financiamiento costoso, el mecanismo funcionó como un alivio táctico.“Es una forma de hacerse de liquidez rápido sin comprometer tanto la capacidad de préstamo”, detalló.

El economista precisó que el monto activado –unos 200 millones de dólares– representa solo una porción del total contabilizado y que la ganancia obtenida por Estados Unidos fue mínima. Para él, el gesto tuvo más peso político que económico. “Es más un acto de publicidad para Scott Bessett diciendo que su apuesta fue positiva”, interpretó.

Consultado sobre el posible mensaje hacia la política interna estadounidense, Paniagua coincidió: “Decir que hubo ganancias es una reafirmación de que la apuesta fue positiva y que Estados Unidos tiene una victoria doble”, en referencia al apoyo a un gobierno aliado y a la obtención de retornos, aunque exiguos.

Sobre la “paz cambiaria” actual, Paniagua consideró que el mercado se mantendría calmo en el corto plazo: “En noviembre vamos a estar viendo un mercado relativamente calmo”. Sin embargo, anticipó tensiones hacia diciembre y enero por factores estacionales y posibles retracciones de oferta. Esa combinación podría aumentar la demanda de divisas y generar presiones sobre el tipo de cambio.



